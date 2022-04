Test: quale tra le due facce ti sembra felice? La risposta rivela come ragioni

Quale tra queste due facce ti sembra più contenta? La risposta rivela se segui la mente o il cuore

Diciamocelo, questi due volti sono esattamente uguali, ma speculari. La scelta tra i due rivela però due aspetti di te diametralmente opposti.

Devi sapere che la nostra mente è divisa in due emisferi: uno più pratico e uno più estroso.

Oggi ti mettiamo di fronte a questo test delle facce per scoprire quale metà del tuo cervello ti guida. Analizza attentamente le due immagini e scopri chi sei.

Valutiamo i due volti

Test delle facce: dimmi quale è più contenta e scopri come ragioni

In questo test delle facce ti trovi di fronte a due volti complementari. Secondo te, quale è quella più sorridente? La risposta rivela come si muove la tua mente.

Scopriamoci insieme!

1) Faccia n° Uno

Il tuo pensiero è guidato dal lato sinistro del tuo cervello. Questo vuol dire che sei una persona organizzata e hai un approccio pratico rispetto alla vita.

Tutto deve essere ordinato e preciso sotto il tuo occhio, molto critico.

Segui la mente, più del cuore. L’istinto si è assopito da tempo, perché tu vuoi prima ponderare tutte le conseguenze delle tue azioni.

Vedi la vita in modo logico e sei sempre con i piedi per terra.

Hai anche un pensiero molto critico nei tuoi confronti. Inoltre, vuoi vedere tutte le cose da diverse angolazioni, per essere certo che tutto sia sotto controllo e perfettamente equilibrato.

2) Faccia n° Due

Se hai scelto questo volto allora vuol dire che sei guidato dall’emisfero destro del tuo cervello. Ciò ci rivela che sei una persona creativa ed estrosa.

Ami esprimere i tuoi sentimenti in tutti i modi possibili e metti passione in tutto quello che fai. Hai una grande immaginazione e cerchi sempre di reinventarti.

Non sei una persona affatto comune. Con il tuo modo di fare unico e autentico, riesci a vedere un mondo tutto tuo.

Il tuo spirito è rappresentabile in un bellissimo fuoco d’artificio.

Sei una persona leale anche se talvolta non ascolti molto. Col fatto che hai sempre la testa tra le nuvole, molto spesso ti distrai e ti allontani dalla realtà. I tuoi amici scherzano su questo, ma cerca anche di rimanere connesso con il mondo esterno