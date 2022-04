Uomini e Donne puntata 14/04/22, la gaffe di Maria non sfugge: Gianni insinua il dubbio

By

A Uomini e Donne la gaffe di Maria De Filippi non è passata inosservata e Gianni Sperti insinua il dubbio su un ipotetico ritorno.

Uomini e Donne continua ad andare in onda sul piccolo schermo degli italiani tenendo ben incollati i telespettatori come soltanto lui sa fare. Oggi, durante la puntata quotidiana su canale 5, è andata in onda la gaffe di Maria De Filippi, ma procediamo con calma vedendo che cos’è accaduto con esattezza.

Al centro dello studio la conduttrice chiama Daniela. La dama sta proseguendo la sua conoscenza con il cavaliere, ma aveva intenzione di mollare dopo la scenata di gelosia di lui affermando di non crederci più di tanto perché durante il momento del ballo non le avrebbe dedicato le giuste attenzioni. Lui ribadisce di essere molto interessato a lei e così finiscono con il chiarire e dopo la puntata passeranno la serata insieme. Che questa sia per la dama la volta giusta?

Non manca lo spazio dedicato a Pinuccia che sta proseguendo la conoscenza con Bruno ma è un po’ titubante sul trasferirsi da lui e per questo vuole un po’ di tempo per capire se può funzionare o meno.

Maria De Filippi fa una gaffe a Uomini e Donne: Gianni Sperti interviene

E’ il momento di far entrare i tronisti, è Maria De Filippi annuncia l’ingresso di Luca e Matteo. In studio hanno subito notato qualcosa di strano, in quanto i tronisti sono Luca Salatino e Veronica, in quanto Matteo ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne qualche tempo fa.

Gianni Sperti, che ha messo Riccardo Guarnieri con le spalle al muro, ha chiesto subito alla conduttrice se Matteo dovesse ritornare in studio, ma lei ha ammesso di aver commesso una gaffe in quanto ha fatto confusione con il nome di un corteggiatore di Veronica che si chiama proprio in quel modo. Il ragazzo, infatti, è stato annunciato da lì a poco e la conduttrice ha commesso una gaffe confondendosi con la scaletta.

