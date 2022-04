Uomini e Donne puntata 13/4/22: Gianni mette Riccardo con le spalle al muro

A Uomini e Donne, l’opinionista Gianni Sperti ha messo il cavaliere Riccardo Guarnieri con le spalle al muro. Lui ha evitato di rispondere alla domanda scomoda se non con un pizzico di ironia.

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai e questa volta a creare il tutto è stato l’opinionista Gianni Sperti che ha messo con le spalle al muro Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano, ma partiamo con con calma e vediamo che cosa è successo nella puntata trasmessa oggi su canale 5.

Il tutto è iniziato con Pinuccia. La dama ha iniziato a frequentare Bruno, il cavaliere che era sceso per lei e che in un primo momento aveva rifiutato. Ora ha deciso di dargli una chance e le cose tra loro sembrerebbero andare bene. Anche per Alessandro la situazione sta iniziando a smuoversi perché per lui sono scese ben due dame. Stesso discorso anche per l’ex di Ida, che con il cavaliere condivide lo stesso nome.

Gianni Sperti mette in imbarazzo Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Arriva il turno di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere sta proseguendo la sua conoscenza con Gloria, ma purtroppo decide di chiudere questo rapporto in quanto in due settimane che si conoscono non è scattato purtroppo nulla.

“Con te mi trovo bene, ma non sei il mio primo pensiero al mattino“ le ha spiegato il cavaliere. Gianni Sperti ha colto l’occasione al volo e ha chiesto a Riccardo chi sia il suo primo pensiero la mattina. Lui ha sorriso ed ha preferito non rispondere in un primo momento, aggiungendo poi che pensa a Cassandra, la sua cagnolina.

Andrea, un corteggiatore del Trono Classico, ha invitato la dama ad alzarsi visto le parole utilizzate dal cavaliere in quanto continuava a rimarcare scenate di gelosia che non sarebbero mai esistite. Tina, che ieri ha smascherato Armando Incarnato, ha attaccato il ragazzo per poi abbandonare lo studio.

Riccardo Guarnieri non ha reagito bene ed ha scelto di concludere questo momento invitando Ida Platano a ballare e Armando Incarnato lo ha accusato di essere falso e di strumentalizzare momenti come questo qui che stava vivendo.