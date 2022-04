Isola dei Famosi daytime 13/4/22, la produzione punisce i naufraghi: gesto imperdonabile

All’Isola dei Famosi la produzione è stata costretta a punire i naufraghi di Ilary Blasi dopo che questi hanno violato le regole.

L’Isola dei Famosi è pronto a tenere compagnia il pubblico del piccolo schermo anche oggi con un nuovo appuntamento del suo daytime, che come ogni giorno viene introdotto dall’inviato di quest’edizione, la seconda che vede Ilary Blasi al timone del progetto, Alvin.

I naufraghi, come rivelato durante la diretta di lunedì scorso, sono stati divisi in due gruppi. Prima di essere separati la produzione ha avvisato loro che non avrebbero dovuto comunicare gli uni con gli altri fin quando non ci sarebbe stato il segnale che gli indicavano quando era possibile e farlo e quando no.

Estefania notando però la vicinanza vicino al divisore di Guendalina Tavassi ne ha approfittato per parlare in maniera generica degli hamburger mangiati poco prima. Il gesto non è sfuggito alla produzione che ha scelto di punire tutto il suo gruppo per la violazione della regola.

La produzione dell’Isola dei Famosi ha punito i naufraghi e questi ultimi non hanno fatto reagito bene.

Estefania Bernal fa punire tutto il suo gruppo all’Isola dei Famosi

La produzione dell’Isola dei Famosi non ha di certo chiuso un occhio per la violazione del regolamento ed ha scelto di punire il gruppo in questione, dove uno dei suoi componenti ha ricevuto un attacco choc, privandoli del fuoco per 24 ore.

Tutti i naufraghi si sono ribellati ad Estefania e a nulla sono servite le scuse di lei. Tant’è che perfino Roger, il suo fidanzato, ha preso le distanze. C’è però chi ha provato a difenderla, come ad esempio Licia Nunez ed Edoardo Tavassi, che hanno trovato la reazione dei loro compagni esagerata in quanto la bella modella spagnola ha chiesto scusa per quanto accaduto.

“Chiede scusa e poi ride quando il fuoco viene spento” ha sbottato Blind, ma Licia ha provato a spiegare che la reazione di lei forse era nervosa ma lui non ha affatto reagito bene ricordando che è entrata a far parte del gioco soltanto da qualche giorno e che non conosce ancora bene le dinamiche del programma. Soprattutto perché lei ha la pancia piena a differenza loro che non potranno cucinarsi i pasti.