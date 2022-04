Uomini e Donne puntata 12/04/22, tensione in studio: Tina ci aveva visto lungo!

A Uomini e Donne non è mancata una certa tensione in studio a dimostrazione che Tina Cipollari ci aveva visto lungo su tutta la vicenda.

Uomini e Donne ancora una volta ha mandato in onda la furia di Tina Cipollari. La fedele opinionista di Maria De Filippi ci ha visto lungo ed ha smascherato fin da subito le intenzioni del cavaliere.

Al centro del suo mirino, ancora una volta, c’è Armando Incarnato. Durante la scorsa registrazione per lui erano scese ben due dame che aveva scelto di tenere per fare la loro conoscenza. La Cipollari però non è sembrata essere convinta della sua scelta, accusandolo di averle tenute non perché realmente interessato a fare la loro conoscenza ma semplicemente per avere qualcosa di cui parlare al centro studio.

Lui aveva negato, ma oggi i fatti sembrerebbero aver dato ragione all’irriverente opinionista di Uomini e Donne.

Armando Incarnato manda su tutte le furie Tina Cipollari a Uomini e Donne

Non appena Maria De Filippi ha fatto rientrare in studio le dame, Armando Incarnato ha dato all’opinionista la prova del nove in quanto ha comunicato loro che non aveva alcuna intenzione di proseguire la loro conoscenza perché non interessato a loro.

Le due donne non si sono di certo stupite in quanto, come ammesso da lui stesso, durante il corso di questi giorni non sono minimamente entrate in contatto con lui ed avevano capito che in fondo tutto questo interesse non c’era. Il cavaliere partenopeo ha anche ammesso che forse, in maniera inconscia, aveva accettato di conoscerle soltanto per mettersi contro Tina Cipollari, che si è ribellata a Maria De Filippi.

L’opinionista non ha affatto reagito bene ed ha iniziato ad urlare negli studi di Uomini e Donne accusando Incarnato di aver sempre preso in giro le donne che frequenta in quanto farebbe questo da anni, ma non solo. Tina lo ha anche invitato a riflettere sul suo percorso piuttosto che su quello degli altri e che se ha così tanta voglia di mettersi al centro studio di pensare ad un ruolo apposta per lui visto che interverrebbe solo per commentare gli altri senza mai mettersi in gioco.