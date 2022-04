Isola dei Famosi daytime 12/04/22, la delusione è tanta: dopo la diretta salta tutto

All’Isola dei Famosi, dopo la diretta con Ilary Blasi su canale 5, la delusione è davvero tanta. I piani sono saltati e nulla è andato come il naufrago aveva previsto e sperato.

L’Isola dei Famosi è tornata sul piccolo schermo degli italiani dopo la diretta su canale 5 in compagnia di Ilary Blasi. Una diretta davvero ricca di colpi di scena in quanto c’è stato l’ingresso di due nuovi concorrenti, Licia Nunez e Marco Senise, e la scelta della produzione di dividere per sempre le coppie permettendo ai naufraghi di giocare singolarmente.

Alcuni hanno apprezzato questa scelta, mentre altri no, ma non solo. Durante la diretta Clemente Russo e Floriana Secondi sono tornati a popolare Playa Sgamada perchè hanno perso al televoto e lui non ha nascosto una certa delusione non appena è tornato su quell’Isola.

Clemente Russo deluso all’Isola dei Famosi: la mancanza è tanta

Clemente Russo, come anticipato durante il corso della diretta all’Isola dei Famosi, dove l’attore Nicolas Vaporidis è stato colpito da un malore, avrebbe avuto piacere a fare gli auguri di buon compleanno a sua moglie Laura Maddaloni che si trovava a Playa Sgamada.

Purtroppo non ne ha avuto l’occasione e non appena ha scoperto di aver perso al televoto era contento di poterla raggiungere su quell’Isola ma una volta arrivato lì ha scoperto che lei aveva abbandonato quel percorso per tornare insieme a tutti gli altri concorrenti.

“Avrei voluto darle un abbraccio“ ha confidato lo sportivo, visibilmente deluso di non essere riuscito a trascorrere il compleanno insieme, ma non tutto è perduto perchè i due seppur distanti sono sempre vicini con il proprio cuore ed hanno fatto dei giochi di luce, attraverso le lanterne, per tranquillizzare l’altro. Il loro amore è pronto a vincere su tutto anche sulla distanza e le dinamiche del gioco che almeno per il momento di farli stare insieme non hanno alcuna voglia.

Clemente Russo è deluso all’Isola dei Famosi, ma non è detto che la produzione non scelga di riservare loro una sorpresa per i prossimi giorni visto che la permanenza in Honduras è ancora bella lunga e di cose da vedere ce ne sono ancora.