Quale stagione preferisci? Leggi il risultato del teste e scopri chi sei davvero

Ognuno di noi preferisce una stagione all’altra. C’è chi ama le temperature calde e il relax dell’estate o chi invece non vede l’ora di dormire sotto il piumone caldo quando fuori è freddo.

Le nostre preferenze rivelano aspetti diversi della personalità. Ecco perché oggi ti proponiamo il test delle stagioni. Ognuna di queste è diversa e unica dall’altra e libera fuori un temperamento diverso. Con questo test della personalità puoi scoprire chi sei.

Scopriamoci insieme!

Test: scegli una delle stagioni e scopri la tua vera indole

In questo test delle stagioni devi scegliere quella che preferisci di più. Rifletti, fai la tua scelta e leggi il risultato corrispondente all’opzione optata.

Se vuoi sapere di più di te stesso, fai anche il test dell’attrazione.

Iniziamo a conoscerci!

1) Estate

Quando pensiamo a questa stagione vediamo la libertà, il relax, il vivere senza degli orari. Sei una persona che ama condividere il suo tempo con la sua famiglia e infatti sei il pilastro per i tuoi cari.

Hai un animo equilibrato e posato. Riesci sempre a mantenere la calma anche nei momenti più critici. Ispiri sicurezza e faresti di tutto per la tua famiglia.

Occhio però, perché questa potrebbe divenire un’ossessione perdendo di vista te stesso. Prima metti te al tuo posto, poi verranno anche gli altri.

2) Autunno

Se questa è la tua scelta allora sei una persona calma e serena. Quando pensi a questa stagione ti viene in mente il letargo, l’arancione delle foglie e la pace che incornicia il tutto.

Sei una persona socievole e soprattutto, quando hai un problema sei aperto alla discussione per raggiungere un punto d’equilibrio. La fedeltà e la sincerità fanno parte di te, anche se delle volte devi contenerle, perché ti trovi in una situazione ostica. Questo ti crea del disagio a causa del tuo animo sensibile che ti porta a tenere dentro di te troppo dolore.

3) Primavera

La rinascita, gli animali che si risvegliano, i fiori che sbocciano… è arrivata la primavera. Sei una persona molto intelligente e ti caratterizza l’ottimismo.

Vivi tutto con intensità ed energia e anche se una situazione è difficile, riesci sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Se sei in crisi, prova anche il test dell’elefante che ha un consiglio fatto ad hoc per te.

Chi non ti conosce crede che tu sia frivolo visto che sei molto autoironico e sempre ilare, ma in realtà tu hai una mente fina.

Non ti importa di quello che pensa la gente, soprattutto se non ti conosce. La tua tenacia e voglia di seguire la felicità ti rendono forte di fronte alle avversità e riesci sempre in tutto quello che fai. Continua così e raggiungerai tutto quello che vuoi.

4) Inverno

La tua scelta è caduta sul periodo freddo: neve, tè caldo, camino acceso. Hai optato per la stagione più rigida e ciò ci rivela che sei una persona introversa, ma molto forte.

Sei sensibile e molto riservata. Chi ti circonda crede che tu sia una persona asociale, ma tu sai bene che non è così. In realtà, tu hai delle forte emozioni che si muovono dentro la tua mente e solo se ti fidi ciecamente riesci ad aprirti e a raccontarti.

Mantieni questa tua riservatezza e donati solo a chi sa veramente apprezzarti