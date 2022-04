Oroscopo 15 aprile 2022: top i Pesci, ancora in rovina il Sagittario

Energie fisiche e mentali non devono mai mancare, specialmente nel momento in cui bisogna realizzare i propri obiettivi. L’Oroscopo di oggi fa i conti con Marte in Pesci, un transito particolare. Disperde la vitalità, ma alcuni sanno canalizzare al meglio il potere dell’immaginazione. Ecco la classifica del giorno.

Cosa significa saper canalizzare il potere dell’immaginazione? Come ben sappiamo, i Pesci sono il segno del caos, sono tutto o niente. L’illogicità dei sentimenti, fantasia e creatività, sovrastano la Casa Celeste in questione, determinando una persona dedita alle arti e alla dimensione onirica. La concretezza è meno presente, e quando il pianeta dalla lotta e della tenacia Marte attraversa quest’orbita, finisce per distrarsi in altri cieli, ma non per tutti è così.

Infatti, ci sono dei segni dello Zodiaco che sapranno bene accogliere la fortuna e le novità del giorno date dalle previsioni dell’Oroscopo di aprile. Il mese dovrebbe garantire il raggiungimento di nuove consapevolezze, quelle che fungono da basi per il raggiungimento di nuovi orizzonti, ma non tutti sapranno cogliere questa ventata di aria fresca.

La potenza creativa tipica del segno d’acqua e la forza del pianeta rosso sono un’ossimoro a tutti gli effetti, perché sono due opposti che entrano in contatto. Significa che ci sarà un blocco comunicativo? Non proprio, ma quello che sembra chiaro, sarà più indecifrabile del previsto.

Ad alcuni, spaventa la mancanza di chiarezza, ma è proprio la caratteristica principale del periodo in corso a determinare questa visione. Si possono perdere di vista gli obiettivi, perché la forza non riesce a concretizzarsi come dovuto, perché la distrazione prende il sopravvento.

Ecco come i segni fortunati vivranno questo moto e come reagiranno gli sfortunati.

Oroscopo: giornata al top per i Pesci!

Finalmente, l’amico Pesci vive forti emozioni, e con lui anche Bilancia e Leone. Questo accade perché la triade di segni d’acqua, d’aria e fuoco ha già raggiunto parte delle consapevolezze ricercate, e stanno tutti e tre muovendo i primi passi nel raggiungimento dei propri obiettivi. Ecco dei consigli, fai attenzione se sei del Cancro sei il prossimo che deve conoscere dei dettagli che ti riguardano.

Il segno dei Pesci è protagonista del transito, condizione che genera la giusta condizione per farvi fronte, nonostante le avversità presenti. Infatti, l’energia erotica sarà alle stelle, poiché raggiungerai un fascino invidiabile, ma fondamentale per raggiungere i tuoi obiettivi. Al lavoro tutto tranquillo. Consigli: se desideri con ardore una persona, buttati è il momento giusto per farlo.

La Bilancia con la sua buona dose di raffinatezza comunicativa è condizionata diversamente dal moto, perché sembrerà come se gli eventi del giorno vadano a rallentatore. Questo ti permetterà di essere più risoluto in amore e al lavoro, condizione ottimale per la riuscita di buoni propositi. Consigli: mantieni questa autorevolezza, non è presunzione, ma consapevolezza della forza mentale che possiedi.

Il Leone sa bene cosa vuole, Marte in Pesci mette da parte i nervosismi dell’ultimo periodo, infatti le relazioni sono più serene. Ci sono cambiamenti nell’aria, non in una precisa sfera, ma in generale scatterà in te un forte sviluppo e crescita interiore, e tutti la noteranno. Consigli: pianifica, è il momento migliore per poi passare all’azione.

Terribile cielo per il Sagittario, non ne va bene una!

Non ci sono belle previsioni per il Sagittario, ma nemmeno per l’Ariete e il Capricorno. La tensione sta prendendo il sopravvento, e ognuno di voi a modo proprio, vivrà dei grossi disguidi con le persone amate e anche sul posto di lavoro. Qualche dritta per migliorare la giornata, è necessaria! Se sei della Vergine sei la quartultima della classifica degli sfortunati ascolta qualche previsione pure tu.

L’Ariete è il combattente nato che non sa prendere compromessi, solo decisioni, e Marte in Pesci non facilita la sua situazione di irreprensibile testardo. Perché non lo condiziona molto, quindi è lasciato a sé stesso. Se stabilirà dei compromessi, i litigi verranno meno. Consigli: accordarsi non è una vergogna o un tradimento ai tuoi principi, ma un modo per lasciare andare qualche battaglia, non puoi combatterle tutte.

Il Capricorno ha il transito favorevole in ambito amoroso, ma lo stress del lavoro nel quale si è gettato a capofitto finisce per condizionare anche ciò che va bene, vivendo una serie di scontri poco piacevoli. Consigli: se sei teso, dedicati a te stesso, se hai bisogno di stare solo, è il momento per farlo.

Concludiamo l’Oroscopo con il Sagittario l’ottimista che ha perso il buon umore. Farai fatica a vivere la giornata, i litigi e le tensioni prendono il sopravvento, specialmente in ambito lavorativo, hai perso un po’ di smalto. Attento a non fare cadere la frustrazione anche in amore, potresti perdere qualcuno di caro che approfitterà del vento del cambiamento. Consigli: sii più sicuro di te, non cadere in sterili vittimismi, sii coraggioso.