Test logica: aiuta il prigioniero a evadere dal carcere

Mettiti alla prova con il test del carcerato. Organizza l’evasione perfetta. Avrai bisogno di utilizzare la logica ed il ragionamento

Hai mai organizzato un’evasione da un carcere? È ovvio che la risposta sia negativa (almeno si spera) ma oggi avrai la possibilità di divertirti nei panni di un carcerato. Questo test ti permetterà di allenare il tuo cervello e di tenere la tua mente sveglia, grazie all’utilizzo della logica e del ragionamento. Ti suggeriremo una situazione e tu dovrai dare la risposta corretta.

Il test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un modo divertente per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la scena nella quale dovrai calarti: sei un prigioniero rinchiuso in una cella con una sola finestra. Hai la possibilità di attraversare la grata ma sei a 40 metri dal suolo. Sul soffitto della cella, alto 20 metri, ci sono due anelli dai quali pendono due corde che arrivano fino a terra. Le corde misurano 20 metri ciascuna e sono distanziate tra loro di trenta centimetri circa.

Hai un coltello per tagliare le corde ma, arrampicandoti fino alla cima, rischi di cadere da venti metri d’altezza tagliandole. Sei in prigione da più di quindici anni e le tue ossa sono indebolite, non potresti mai effettuare un salto del genere però hai forza nelle braccia a sufficienza per arrampicarti fino in cima. Avendo bisogno delle due corde per poter fuggire, come farai a recuperarle senza cadere dall’alto?

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è necessario avere tanta pazienza, perché bisogna analizzare con calma tutti i dettagli, escludere quelli inutili e cercare di rispondere in tempi brevi. Se hai completato questo percorso, è obbligatorio farti i complimenti. Qualora non fossi riuscito ad aiutare il carcerato, non preoccuparti. Ti consigliamo di allenarti con altri test come questo.

Ecco la soluzione: la prima cosa da fare è legare le corde alla base, salire su una di esse fino in cima e tagliare la corda dell’altro anello. A questo punto, avrai 40 metri di corda legata ad un solo anello. Poi sarà necessario prendere il lato libero della corda, arrampicarsi di nuovo e farlo passare nell’altro anello. A questo punto, la corda di 40 metri toccherà di nuovo a terra.

Afferrando entrambe le corde che scendono dall’altro anello, potrai tagliare il nodo della corda (ancora legata) in cima. Adesso hai la possibilità di calarti fino a terra, avendo a disposizione una doppia corda e non dovrai saltare dall’alto. In questo modo, eviterai di farti male. Quando sarai a terra, non dovrai fare altro che tirare la corda da un solo capo e sfilarla dall’anello. Con un corda da 40 metri tra le mani, a questo punto potrai evadere dal carcere passando dalla finestra.