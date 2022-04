Meghan, no alla commemorazione ma sarà agli Invictus con Harry

Meghan Markle sarà regolarmente presente agli Invictus Game dopo aver saltato la commemorazione in onore del Principe Filippo di Edimburgo

Meghan Markle ed il Principe Harry sono finiti nuovamente nel mirino dei tabloid inglesi. La loro decisione di non recarsi alla commemorazione in onore del Principe Filippo di Edimburgo ha suscitato un grande clamore in Gran Bretagna. Pare che i sudditi non abbiano digerito la loro assenza all’evento in ricordo del nonno di Harry, scomparso il 9 aprile 2021, a poche settimane dal compimento del suo centesimo compleanno.

Ufficialmente, i Sussex non si sono recati a Londra lo scorso 29 marzo per questioni di sicurezza. L’impossibilità di assegnare alla coppia una scorta da parte di Scotland Yard sarebbe il principale motivo del rifiuto di Harry e Meghan di recarsi in Inghilterra. Molte persone hanno messo in dubbio questa ipotesi, considerandola una banale scusa per non riunirsi con la Royal Family.

I genitori di Archie e Lilibet Diana non hanno più diritto alla scorta reale da oltre due anni, dopo aver rassegnato le dimissioni dai loro incarichi. Harry sarà regolarmente presente agli Invictus Game e sua moglie Meghan dovrebbe raggiungerlo. Questa decisione ha fatto infuriare diverse persone nel Regno Unito. È probabile che anche la Regina Elisabetta non abbia preso bene la mossa dei Sussex. Vediamo tutti i dettagli di questa vicenda.

Meghan andrà in Olanda con Harry

Il Principe Filippo è stato ricordato il 29 marzo da tutta la Royal Family. La Regina Elisabetta ha dedicato al suo defunto marito anche un pensiero attraverso i social network. Mancavano solo Harry e Meghan. I Sussex saranno in Olanda dal 16 al 22 aprile per gli Invictus Game. Questo sarà il primo viaggio dell’ex attrice statunitense da quando ha lasciato la Royal Family.

L’indiscrezione arriva direttamente dal Regno Unito e, qualora fosse confermata, sarebbe un gesto molto sgradito dalle parti di Buckingham Palace. Dopo la notizia di un possibile lavoro nell’ONU, Meghan è riuscita a far discutere per la sua decisione di effettuare il primo viaggio europeo in Olanda e non in visita alla Regina Elisabetta. Il gesto, qualora fosse confermato, sarebbe molto grave perché l’ex protagonista di Suits si recherebbe in Olanda pochi giorni dopo l’evento in ricordo di Filippo di Edimburgo.

Gli Invictus Game sono degli eventi sportivi che coinvolgono i veterani di guerra con disabilità legate al proprio servizio. Harry è da sempre un sostenitore e amante di questi giochi e la sua presenza è stata confermata già diversi mesi fa. Al momento non è prevista una scorta per i Sussex. Questo vuol dire che considerano l’Olanda più sicura di Londra o non vogliono incontrare i loro parenti inglesi? Al momento questo quesito non ha una risposta ufficiale ma è sicuro che le frizioni tra la Royal Family e i Sussex continueranno anche in futuro.