Duro scontro in diretta tra Alex Belli e Aldo Montano: volano stracci

Tra Alex Belli e Aldo Montano continuano a volare stracci anche dopo la fine del Grande Fratello Vip. I due non se le sono mandate a dire.

Tra Alex Belli e Aldo Montano non c’è mai stato buon sangue. Entrambi hanno preso parte all’ultima edizione del GF Vip, durata ben sei mesi, e soltanto in un primo momento tra loro c’è stato un buon rapporto ma poi l’amicizia si è trasformata in liti furiose che sono continuate anche al di fuori del programma e negli studi di Mediaset.

La situazione, dopo settimane dalla fine del reality show, non è affatto cambiata. Lo sportivo nelle scorse ore è stato ospite dell’Isola Party, lo show virtuale condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, e durante il corso del suo intervento non si è di certo risparmiato nei confronti del suo ex compagno di viaggio che ha subito replicato sui social.

Acceso botta e risposta tra Aldo Montano ed Alex Belli dopo il GF Vip

Aldo Montano, durante il corso del suo intervento all’Isola Party, dove poco dopo un naufrago ha abbandonato il programma, ha affermato che Alex Belli sarebbe disposto a partecipare al programma, andandoci anche a nuoto, pur di essere pagato e non solo.

Lo sportivo ha accusato l’attore di essere stato il più falso del Grande Fratello Vip seguito a ruota da Delia Duran, sua moglie, e Soleil Sorge, attuale opinionista de La Pupa e il Secchione Show.

Ovviamente l’ex stella di Centovetrine non è di certo rimasto indifferente e sul suo profilo Twitter ha risposto per le rime alle dichiarazioni di Montano: “Percepisco ancora un po’ di bruciore“ ha esordito Alex Belli su Twitter. “Ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la “superca***la” (cit. Tognazzi) di cosa avremmo parlato delle partite a biliardo?” ha chiesto in maniera retorica, ricordando che il suo famoso triangolo artistico ha retto un’intera edizione.

Alex Belli e Aldo Montano dopo il Grande Fratello Vip non hanno alcuna intenzione di metterci una pietra sopra sul loro rapporto.