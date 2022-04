Regolamento violato all’Isola dei Famosi 2022: scatta la punizione per tutti

Provvedimento disciplinare all’Isola: la concorrente ha infranto il regolamento del reality di Canale 5, la reazione dei naufraghi

Qualcosa di importante è accaduto all’Isola dei Famosi. Ai naufraghi del reality di Canale 5, confinati in Honduras, è arrivata una sanzione inaspettata. Qualcuno ha infatti infranto il regolamento. Si tratta della modella, che mentre il gruppo a Playa Cucaracha chiacchierava ambilmente, ha ascoltato la conversazione e senza pensarci ha completato la frase di Guendalina, infrangendo la regola più importante. La “colpevole” è stata Estefania, e per punizione l’intero gruppo dovrà rinunciare al fuoco per una giornata intera.

A dirla tutta la modella non è sembrata turbata dalla punizione, e non l’ha presa seriamente. Invece, i suoi compagni di avventura hanno fatto delle richieste di chiarimento per capire cosa è successo effettivamente. Non l’ha presa bene, ad esempio, Roger, che si è arrabbiato. Poteva difendere la sua fidanzata, invece si è allontanato dal gruppo molto infastidito. “Pentiti almeno”, ha detto con Ilona commentando il comportamento di Estefania.

Isola dei Famosi, la “punizione” non scuote la modella e il gruppo si arrabbia

Insomma, ai compagni di viaggio della ragazza non è piaciuto che lei abbia preso il provvedimento con una sorta di ilarità a dirla tutta abbastanza discutibile. “Ci spengono il fuoco per colpa tua e tu ridi”, l’accusa di Blind. Insomma, a quanto pare la “colpevole” non l’ha presa sul serio e nemmeno è sembrata assumersi le sue responsabilità. A difendere Estefania è stata Licia, che pur essendo arrivata da poco ha comunque difeso la modella, chiedendo al gruppo di non accanirsi in modo eccessivo e di lasciarla in pace.

E’ stato ancora Blind a intervenire, chiedendo all’attrice di tenersi fuori dalla faccenda. “Non ti intromettere”, ha spiegato. Poi finalmente sono arrivate le scuse di Estefania, ma non sono bastate a placare gli animi e a trovare un punto di incontro. Del resto la punizione era ormai inevitabile e i concorrenti si sono dovuti arrangiare per una giornata intera senza avere il fuoco a disposizione. Chissà se Estefania si sarà resa conto di quanto successo. Intanto il gruppo la terrà sicuramente d’occhio…