By

Amore da sogno dopo Uomini e Donne: luna di miele anticipata per Fabio Mantovani e Isabella Ricci

Uomini e Donne va alla grande ed è una sicurezza. Il dating show ti permette di incontrare, o almeno di cercare la tua anima gemella per poi scegliere e uscire insieme dopo un bellissimo bacio sotto una pioggia di petali di rosa rossi.

Come non sognare all’interno dello studio di Cinecittà?!

Per Isabella Ricci questo sogno è divenuto realtà. La dama scese a Uomini e Donne in cerca dell’amore e un telespettatore di nome Franco Mantovani, notata la sua eleganza e bellezza, decise di scendere proprio per lei.

Appuntamento dopo appuntamento il feeling cresceva sempre di più fino alla decisione di uscire insieme dalla trasmissione per affrontare la realtà.

Ed eccoli qui sempre più innamorati e felici insieme; Maria De Filippi porta a casa un altro grande successo!

Un amore da sogno per Isabella e Franco che decidono di partire per coronare il loro amore prima del grande passo.

Vediamo cosa sta accadendo

Amore da sogno a Uomini e Donne: luna di miele per Isabella Ricci e Franco Mantovani

Isabella Ricci, appena scese nel parterre femminile di Uomini e Donne, conquistò grandi consensi dal pubblico.

La donna è elegante, parla molto bene e non voleva distrazioni se non per trovare l’amore.

La dama esce insieme a Franco Mantovani con l’applauso e le congratulazioni da parte dei telespettatori. La loro convivenza va a gonfie vele e hanno le farfalle nello stomaco dal primo giorno del loro incontro.

In una passata intervista per il magazine di Uomini e Donne, Isabella confessa la verità e i dettagli sulla sua storia d’amore e rivela una sorpresa incredibile!

“Tra due mesi ci sposiamo, sarà una festa per pochi intimi!” confessa la dama molto contenta.

Franco ha due figli che hanno accolto a braccia aperte la Ricci: “I suoi figli hanno preso bene la notizia, d’altronde sono ragazzi intelligenti: sanno che il padre è felice e sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e noi“.

Franco e la sua fidanzata hanno tante passioni in comune tra cui il viaggiare. Infatti, a pochi giorni dal loro matrimonio decidono di partire insieme per una meta pazzesca: Dubai.

Isabella pubblica lo scatto sul suo profilo Instagram. La coppia è abbracciata e abbronzata su una scacchiera. La dama è sempre elegantissima con un vestito nero e il tacco, mentre Mantovani si presenta in un look più casual con la camicia bianca e i pantaloni in denim.

Nella didascalia la dama scrive: “Scacco matto“.

Ce l’ha fatta: ha trovato la sua anima gemella al contrario della sua “nemica” Gemma Galgani presto fuori da Uomini e Donne.

Come si dice? “Se sono rose, fioriranno“. Io direi che sono proprio sbocciate. E’ vero amore per Isabella Ricci e Franco dopo il loro incontro a Uomini e Donne. Intanto si godono le vacanze prima del grande passo.

Instanews manda le congratulazioni alla coppia!