Dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip: oggi è così

Ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex concorrente dei reality

Molti personaggi “vip” o “ex vip” finiscono con il legarsi saldamente al mondo dei reality. Nel senso che dopo le parentesi che riguardano la loro carriera nel mondo dello spettacolo, provano a “riabilitarsi” partecipando ai vari reality e facendosi di nuovo conoscere dal pubblico. Spesso, la mossa ha un effetto solo temporaneo, perché quando i reality terminano le cose tornano come prima. Chiaramente le fortune sono alterne, e uno di questi personaggi è Valerio Merola.

Volto indubbiamente popolare, partecipò alla terza edizione del Grande Fratello Vip nel 2018, all’epoca condotto da Ilary Blasi. All’epoca di quella esperienza aveva 63 anni, ed entrò come conduttore televisivo. La sua carriera era comunque lunga e certificata: dallo sbarco in Rai da giovanissimo, fino alla partecipazione a Domenica In e al Festiva di Sanremo. Fu una sua idea il talent “Bravissima”, che ebbe un certo successo. Uno scandalo poi lo travolse, e si ritirò a Cuba. Anche in Sud America lavorò nel mondo della televisione, prima di tornare in Italia.

Ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello: cosa fa oggi?

L’esperienza al GF Vip è stata tutto sommata positiva, ma non fu l’unica. Nel lontano 2004 Merola partecipò anche alla seconda edizione dell’Isola dei Famosi: un’esperienza che lo lanciò successivamente come opinionista nei vari format come L’Italia sul 2 e Mattino Cinque. Va detto che il reality che, in effetti, lo riabilitò fu l‘Isola dei Famosi. Fu quella l’esperienza più importante che ha avuto, e che lo ha sicuramente riconsegnato a una fascia di pubblico popolare dopo le vicende degli anni passati.

Infatti la sua esperienza nella casa del Grande Fratello è durata poco, appena 15 giorni. Successivamente lo abbiamo visto ospite come opinionista in varie trasmissioni tv. Dopo tre anni dalla sua partecipazione al reality, Merola ha comunque mantenuto un buon grado di notorietà. Lo dimostrano le ospitate (i suoi interventi mai banali) e soprattutto i riscontri che arrivano dai social, visto che ha circa 20mila followers sul suo account Instagram.