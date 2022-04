Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, spunta la mamma di una amatissima vippona

Il Grande Fratello Vip 6 è finito da un mese, ma Alfonso Signorini non si ferma. Il conduttore e direttore del magazine Chi si è preso qualche giorno di vacanza dopo la conclusione del reality show, ma sta già pensando al prossimo anno.

Il GF Vip porta a casa sempre milioni di ascolti. Il pubblico si affeziona ai gieffina anche perché ha la possibilità di seguire i suoi vipponi 24 ore su 24.

Alfonso è molto bravo nel suo mestiere, perché fa una scelta sempre mirata dei suoi concorrenti. Ecco perché ha già iniziato a cercare dei papabili nomi per la prossima edizione.

Nel cast, troviamo una mamma di un’amatissima vippona ed ex gieffina. Scopriamo insieme chi prenderà parte al Grande Fratello Vip 7

Fariba Tehrani, mamma dell’amatissima Giulia Salemi, pronta per il Grande Fratello Vip 7

Giulia Salemi è una influencer seguitissima sui social, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Durante la sua avventura, Giulia conosce l’ex Velino Pierpaolo Pretelli e tra di loro nasce un amore che dura tuttora.

Anche Fariba Tehrani, mamma della Salemi, entrò nella Casa più spiata d’Italia sia nel 2018 che nel 2021, ma solo per andare a fare un saluto a sua figlia.

Durante la prima volta al GF Vip, Fariba costò la squalifica di Giulia, perché le aveva dato delle informazione esterne alla Casa in lingua straniera.

Questa cosa va contro il regolamento del format.

La Tehrani partecipò anche alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Giulia uscì dal GF Vip pronta per riabbracciare sua madre, ma lei era già in quarantena pronta per l’Honduras.

A rivelare la notizia della partecipazione al GF Vip 7 è proprio la Salemi durante un GFVip Party.

“Non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno” rivela l’amatissima vippona e aggiunge: “Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei“.

Oltre all’influencer, anche Pierpaolo Pretelli conferma i rumors per il Grande Fratello Vip 7 in una intervista per SuperGuidaTv.

“Ormai ci siamo andati tutti e se ci va anche Fariba non cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà” confessa divertito l’ex Velino e conclude: “Se dovesse partecipare avrà il sostegno dell’intera famiglia. Sono molto curioso“.

Mentre un amore finisce per un ex gieffina, Giulia Salemi rivela cosa pensa del fatto che sua mamma partecipi da sola a dei reality show.

Inizialmente l’influencer persiana non amava il fatto che Fariba potesse prendere parte alle stesse avventure in cui partecipava lei. Un conto è farle insieme, un conto è andare da singolo.

Poi la Tehrani confessa che partecipare a queste tipologie di format è un suo sogno e Giulia non ha potuto che accettare a braccia aperte questa sua fantasia.

Alfonso Signorini sta già lavorando da settimane al prossimo cast del Grande Fratello Vip 7 ed è uscito allo scoperto chi è il primo concorrente chiamato dal conduttore.

Fariba Tehrani è pronta per questa nuova avventura al Grande Fratello Vip 7. La mamma dell’amatissima vippona ha già bazzicato in qualche programma e sa come comportarsi per vincere.

Anzi, ha a suo favore anche il fatto che Giulia Salemi e il suo fidanzato Pierpaolo hanno già partecipato al reality show arrivando chi in finale e chi in semifinale e possono darle qualche consiglio…