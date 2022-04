Uomini e Donne, l’ex tronista finisce in ospedale: “Mai vista una cosa così”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto attimi di panico ed è dovuta correre in ospedale. Il racconto ha allarmato i suoi fedeli sostenitori del web.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha vissuto attimi non proprio piacevoli nelle scorse ore. Tant’è che sui suoi canali social ha subito aggiornato i suoi fedeli sostenitori rivelando la preoccupazione e paura provate in questi istanti. E’ bene specificare, però, che è tutto è finito per il meglio ma purtroppo l’agitazione è stata tanta.

Beatrice Valli ha rivelato che sua figlia Azzurra si trovava in bici e non se se è inciampata in un sasso o se ha preso una piccola sbandata, è caduta dal mezzo e i suoi occhiali si sono spostati al di sotto del mento durante la caduta provocandole una ferita profonda.

Per questo motivo è subito corsa in ospedale per sottoporla a tutti i controlli del caso e per garantirle la massima sicurezza. Beatrice Valli di Uomini e Donne ha vissuto momenti di paura e sui social ha deciso di raccontare il tutto.

Paura per Beatrice Valli di Uomini e Donne: il racconto spiazza

Beatrice Valli, che è mamma di tre bambini proprio come un’amatissima ex tronista, ha ammesso che in 10 anni che ha figli non ha mai visto un taglio del genere così profondo e per questo motivo si era subito preoccupata per la salute della sua piccola Azzurra.

“Sono una mamma che difficilmente si impressiona ma in 10 anni che ho bambini, non mi è mai capitato di vedere un taglio così profondo e così grosso” ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. “Non so se ha preso un sasso o ha sterzato male, ma la bici si è ribaltata e gli occhiali che aveva gli sono andati sotto il mento procurandole un brutto taglio” ha poi concluso, rivelando ai suoi fedeli sostenitori come la piccola si è procurata questo taglio.

Tutto è bene quel che finisce bene e la piccola Azzurra, figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini, ora sta bene ed ha ricevuto tutte le cure necessarie per poter tornare quella di sempre.