Soleil Sorge ammette tutto: “Ex vipponi? Con lui partirei domani”

Soleil Sorge, tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato con chi partirebbe per una nuova avventura

E’ stata indubbiamente tra le grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip: Soleil Sorge ha lasciato dietro di sé una scia di successo e di grande popolarità. Non ha vinto, ma è sicuramente tra le “vincitrici morali” di questa edizione. Al di là del “triangolo” con Alex e Delia, l’influencer ha colpito il pubblico per il suo carattere spigliato, la personalità forte, e l’indubbio aspetto fisico con una bellezza fuori dal comune. “Regina” del GF, ma forse non tutti ricordano che Soleil fu grande protagonista anche di una vecchia edizione dell’Isola dei Famosi, dove mise in mostra il suo fisico atletico e dimostrò a tutti di cavarsela benissimo nonostante le difficoltà del reality.

Intanto, l’influencer è stata ospite all’Isola Party, il programma di approfondimento condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L’ex naufraga ha ricordato appunto la sua esperienza nel reality, parlando di cose accadde all’epoca. “Forse l’unico ricordo brutto che ho è il modo in cui alcune persone mi hanno trattato”, ha detto. E poi arriva inevitabile la domanda se rifarebbe un’altra esperienza del genere. Soleil risponde con entusiasmo, spiegando che sarebbe indubbiamente pronta.

Isola dei Famosi, Soleil rivela con chi vorrebbe farla

“Se la rifarei? Almeno una volta l’anno”, ha risposto. Il motivo è che l’Isola le consente di mettersi a nudo con se stessa. Ed era scontata la domanda su con chi avrebbe voglia di sbarcare sulle spiagge dell’Honduras. Una sorta di compagno di viaggio, in sostanza: la risposta della Sorge è stata immediata. “Ci andrei volentieri con Barù, partirei anche domani”, ha spiegato. A sorpresa, il prescelto è stato il nipote di Costantino e non Alex Belli. Ma l’argomento è stato inevitabilmente toccato.

“Anche no sinceramente no. Mi è andata bene viverlo in casa, ma sono certa che sull’Isola farebbe buone cose perché è uno che si dà molto da fare. Ha l’arte dell’arrangiarsi. Potrebbe dare tanto all’isola, ma non con me”. E poi ha parlato anche di Giucas Casella: “Manderei anche lui perché lui mantiene molto bene mentalmente con la sua leggerezza. E la simpatia arricchirebbe tutti. Penso serva sempre avere qualcuno di simpatico su un’isola deserta”.