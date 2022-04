By

Manuel Bortuzzo, dopo le voci di crisi con la fidanzata Lulù Selassiè, difende così il loro amore sui social scatenando l’entusiasmo dei fan.

Manuel Bortuzzo spegne le voci di crisi con Lulù Selassiè attraverso i social. Nonostante siano lontani da diversi giorni, i due continuano a scambiarsi dolci messaggi d’amore su Instagram, ma anche su Twitter scatenando, così, l’entusiasmo dei fan che, nelle scorse ore, non avevano nascosto di essere molto preoccupati per la loro storia.

Manuel si trova da diversi giorni a Treviso, dove vive la sua famiglia ed è proprio dalla sua terra che sta pubblicando foto che lo immortalano tra le Dolomiti rassicurando, tuttavia, la sua Lulù e i fan sull’amore che prova per lei. Oltre a rispondere ai commenti di Lulù sotto le sue foto, Manuel ha commentato un tweet della fidanzata lanciando a tutti un messaggio inequivocabile. Prima ancora, condividendo la foto della fidanzata in pigiama, aveva scelto alcuni versi di Ultimo, colonna sonora del suo amore con Lulù, per lanciare un messaggio a tutti.

Manuel Bortuzzo risponde alla fidanzata Lulù e lancia spegne le voci di crisi

Le voci di crisi sono iniziate dopo la decisione di Lulù e di Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, di non seguirsi più sui social. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Lulù ha spiegato il motivo di tale gesto. I rumors, poi, sono aumentati dopo la partenza di Manuel per Treviso dove si trova da diversi giorni. La lontananza tra Manuel e Lulù ha cominciato a preoccupare i fan, ma a rassicurare tutti, ci ha pensato proprio il nuotatore.

Dopo i primi gesti social, Manuel ha condivido la foto della fidanzata in pigiama accompagnandola da alcuni versi della canzone “Il bambino che contava le stelle” di Ultimo. Manuel non ha scelto dei versi a caso, ma i seguenti: “Voglio avete tutto, ma non voglio tutti addosso”.

Manuel, poi, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un selfie scattato tra le Dolomiti. Lulù, lasciando il proprio commento, ha scritto di non vedere l’ora di abbracciarlo e la risposta di Manuel non è tardata ad arrivare. “Presto”, ha scritto il nuotatore lasciando intendere che tornerà presto dalla fidanzata.

Il commento, però, che ha scatenato l’entusiasmo dei fan è quello che arrivato su Twitter. Lulù, sbarcata da poco sul famoso social network, ha condiviso un video dell’ultima serata trascorsa con Manuel nella casa del Grande Fratello Vip. La Selassiè, nel pubblicare il video, ha lasciato come messaggio un semplice cuore viola. Manuel, invece, ha scritto: “Love you baby”.

I fan, ora, sperano di vederli nuovamente insieme sempre più complici e innamorati.