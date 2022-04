Pierpaolo Pretelli sta male: le parole di Giulia Salemi

Malore per Pierpaolo Pretelli costretto ad annullare il viaggio per Roma: la fidanzata Giulia Salemi va da lui e svela cos’è successo.

Un malessere ha colpito Pierpaolo Pretelli mentre si trovava in viaggio per Roma. Un viaggio che Pierpaolo è stato costretto ad interrompere. Raggiunto dalla fidanzata Giulia Salemi, è andato con lei a Piacenza e, poco fa, è stata la stessa Giulia, con un selfie e un messaggio su Instagram, ad aggiornare i fan sulla salute del fidanzato spiegando cos’è successo.

Come ha spiegato Giulia, da alcuni giorni, Pierpaolo accusava giramenti di testa e nausea. Un malessere che si è ripresentato oggi e che ha portato Pierpaolo a rinviare il suo viaggio per Roma. Ma cos’è successo esattamente all’ex concorrente del Grande Fratello vip?

Malessere per Pierpaolo Pretelli: Giulia Salemi svela cos’è successo e come sta

Con un selfie scattato nella casa di famiglia di Piacenza di Giulia Salemi dove si trova per Pasqua, l’influencer ha rassicurato tutti i fan spiegando anche il motivo per il quale Pierpaolo ha dovuto interrompere il viaggio per la Capitale.

“Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea (Non è la prima volta ultimamente) È sceso a Rogoredo e lo sono andata a prendere adesso è a Piacenza con me. Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così al punto di farsi fare punture di toradol”, ha scritto Giulia mentre nella foto abbraccia e si prende cura del fidanzato con cui l’amore è iniziato più di un anno fa proprio nella casa del Grande Fratello Vip dove, nell’edizione che si è conclusa lo scorso 14 marzo, sono nate altre coppie come quella di Manuel Bortuzzo che ha difeso sui social il suo amore con Lulù.

Giulia, poi, nel suo messaggio su Instagram, ha esortato tutti i fan a non sottovalutare i segnali che lancia il corpo e a fermarsi quando si sente che c’è qualcosa che non va. La Salemi che si è mostrato con il fidanzato in una foto che ha fatto impazzire tutti, ha infatti svelato che Pierpaolo non sta benissimo da circa un mese. Lo stesso Pretelli, poi, su Twitter, ha ringraziato tutti i fan per i tanti messaggi d’affetto e di sostegno che gli stanno inviando.

Grazie per tutto l’affetto siete meravigliosi. Oggi è andata così, giornata molto dolente. Ora pronto a vedere la mia Salemina nazionale #bigshow #prelemi — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) April 15, 2022

Pierpaolo, dunque, approfittando della Pasqua, si riposerà circondato dall’amore della famiglia, in particolare della sua Giulia.