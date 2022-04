Lulù e Manuel in crisi per il padre di lui? I gesti social che cancellano tutto

Lulù e Manuel in crisi per il rapporto tra la Selassiè e il padre di Bortuzzo? Gli importanti gesti social dei due cancellano tutto.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sono in crisi per i rapporto con la famiglia di lui? Dopo i rumors degli scorsi giorni, Lulù ha raccontato la verità in un’intervista di coppia rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola dal 13 aprile. Tra una dichiarazione d’amore nei confronti di Manuel e il sogno di formare una famiglia insieme, Lulù ha parlato anche del rapporto con il padre di Manuel svelando senza filtri la verità.

Le parole di Lulù hanno scatenato i commenti dei fan della coppia che temono una crisi profonda tra i due. Tuttavia, a rassicurare tutti ci hanno pensato gli stessi Lulù e Manuel. Senza rilasciare ulteriori dichiarazioni, ma attraverso gesti social, la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip ha messo a tacere le voci sulla crisi.

Lulù e Manuel, dichiarazioni d’amore sui social dopo le voci sulla presunta crisi per papà Franco

Le voci sulla presunta crisi tra Lulù e Manuel sono nate nel momento in cui la Selassiè insieme alla sorella Clarissa hanno smesso di seguire Franco, il padre di Manuel che, a sua volta, ha smesso di seguirle entrambe. A spiegare il motivo del gesto social è stata la stessa Lulù che, ai microfoni del settimanale Chi, ha ammesso di vedere nel padre del fidanzato un atteggiamento di chiusura nei suoi confronti.

“Per me non è importante avvicinarti ad una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole, ma se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”, ha detto Lulù.

Le parole della Selassiè hanno immediatamente scatenato la preoccupazione dei fan. Sia Lulù che Manuel, tuttavia, non hanno rilasciato dichiarazioni rassicurando, però, tutti sul loro amore con alcuni gesti social.

Nel giorno del bacio, Lulù ha pubblicato la storia che vedete qui in alto sul suo profilo Instagram. Storia che ha poi ricondiviso Manuel utilizzando due emoticon con cui ha espresso tutto il suo amore per la principessa. Oltre alle emoticon di una coppia innamorata, Manuel ha pubblicato il cuore con i cerotti dimostrando di avere il cuore curato dall’amore di Lulù.

Manuel, inoltre, commentando l’ultima foto pubblicata da Lulù, ha utilizzato nuovamente l’emoticon dell‘arcobaleno esattamente come aveva fatto subito dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ribadendo che la presenza di Lulù ha portato colore nella sua vita.

Dopo aver commentato le voci di crisi, Lulù così come Manuel ha scelto di non rilasciare ulteriori dichiarazioni. I fan sperano, dunque, che il loro amore basti per superare i problemi della vita quotidiana e noi glielo auguriamo.