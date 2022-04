Oroscopo 14 aprile 2022: rimonta lo Scorpione, disastro totale i Pesci

L’Oroscopo non è un oracolo con delle verità assolute, ma un ottimo punto di riferimento per chi è in continua scoperta di sé stesso. Oggi tra le stelle si tratta un argomento profondo, quello della rinascita. Per farlo, la sofferenza è uno degli ostacoli da oltrepassare, ecco come secondo le previsioni del giorno.

Ciò che è certo è che non esistono dei metodi infallibili per risolvere i problemi, nemmeno tecniche per trovare la scelta giusta al momento adatto. La verità è che si diventa persone aperte alle avversità del destino dal momento in cui si accolgono gli eventi, non li si contrasta. Per farlo, non basta dire di accettare il fato, ma è necessario vivere appieno le emozioni del momento, cercando di trovare la soluzione migliore per superare le difficoltà.

L’Oroscopo ha in serbo una riflessione importante. I transiti sono al momento placati, ma è proprio questa condizione che coincide con una fase di stasi, ma che in realtà nasconde delle evoluzioni interiori. Per crescere e diventare la versione migliore di sé stessi, non bisogna per forza agire, a volte è proprio assumendo un atteggiamento riflessivo che a volte si trova il momento per respirare e capire qualcosa di più.

Le stelle e gli astri ci regalano un momento di pace, perché i transiti dei prossimi giorni porteranno a dei grandi scombussolamenti.

Come prepararci? La mossa migliore è quella di pensare un po’ a tutte quelle esperienze negative che ci hanno fatto soffrire, e se tra queste è possibile trovare uno spiraglio di verità e autosviluppo. L’obiettivo è quello di raggiungere i sogni nel cassetto, e per farlo bisogna indurire la corazza.

Con le previsioni di oggi vedremo nello specifico come i segni fortunati e gli sfortunati vivranno questa fase di stand-by.

Oroscopo: rimonta incredibile per lo Scorpione!

L’amico Scorpione insieme ai Gemelli e al Leone sono la triade più fortunata della giornata. La ragione risiede dal fatto che dopo aver vissuto un periodo difficile, si sentono come liberati dal dolore che portavano con sé. Ecco qualche consiglio per dare il meglio di voi nella giornata di oggi. Se sei del Sagittario sei al prossimo posto e devi necessariamente approfondire le previsioni che ti riguardano.

Lo Scorpione è uno spirito inarrestabile, libero, tenace, un vero osso duro! L’amore va a gonfie vele, infatti desideri esprimere tutto te stesso alla persona che ami, soprattutto se hai passato un periodo di forte tensione. Dal lavoro ti prendi una pausa, la situazione dovrebbe rasserenarsi presto. Consigli: qualche tensione in ufficio, come già detto, si placherà, tu mantieni un atteggiamento professionale, è la scelta migliore.

I Gemelli hanno sempre qualche idea nuova, ma in questo momento è l’amore il luogo ideale per vivere delle intense emozioni. Infatti è nella sfera relazionale che sono in arrivo delle belle giornate, mentre al lavoro ci sarà un’occasione da non perdere. Consigli: ci sono buoni propositi da tutte le parti, conviene non distrarsi e restare concentrati per non perdere nessuna situazione ideale per il successo.

Il Leone ruggisce potente, perché si dedica del tutto al proprio partner. Ci vuole del relax, è arrivato il momento di godersi delle giornate in piena pace, approfittane. Soprattutto perché sul piano lavorativo arriverà l’occasione che aspettavi da un po’, quella necessaria per emergere e raggiungere il top dei tuoi sogni. Consigli: non agitarti per nessuna ragione, rischieresti di rovinare l’idillio costituitosi.

Pessimo cielo per i Pesci, un brutto scivolone!

I Pesci insieme all’Ariete e all’Aquario sono in dei grossi guai nelle previsioni dell’Oroscopo di oggi. La ragione risiede nell’ultimo periodo che avete vissuto, troppe emozioni ed adesso vi sentite saturi praticamente di qualsiasi cosa. Sarebbe più opportuno approfittare di questo momento di pausa, forse sarà più salvifico di quanto previsto. Il prossimo è il segno della Bilancia che deve approfondire alcune novità che lo riguardano.

L’Aquario è caduto nel suo naturale ma disastroso pessimismo. Non c’è amore o situazione lavorativa che possa migliorarti la giornata. Il tuo mood è pari allo zero, perché lo stress e la tristezza per alcuni eventi recenti, ti hanno reso il più musone dello Zodiaco. Consigli: incontra un amico fidato, hai bisogno di aprirti e di confessare qualcosa che ti porti dentro da un po’.

L’Ariete è il combattente dello Zodiaco, ma questa nomea ha stancato pure lui. Essere combattivi è da leader, ma sicuramente stanca. L’amore ti rende insoddisfatto, lotta sempre in ciò in cui credi, non devi mai e poi mai arrenderti se è quello che desideri. Al lavoro solita routine, si rientra. Consigli: pensa un po’ di più a quello che vorresti davvero fosse il tuo sogno d’amore, hai qualche rimpianto.

Concludiamo l’Oroscopo con i Pesci, delusi da una giornata all’insegna del battibecco. Il litigio non ti aiuta, l’amore e il lavoro è meglio metterli in secondo piano, perché il tuo modo di essere è condizionato dal periodo stressate appena trascorso. Consigli: occupati solo delle faccende importanti che non puoi rimandare, il resto lascialo un attimo alle spalle.