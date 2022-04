La pupa e il secchione choc: aggressione e svenimento in villa, è bufera

Momenti di grande tensione nella “magione” della Pupa e il Secchione. Nella villa succede di tutto: aggressioni e anche uno svenimento

La Pupa e il Secchione dovrebbe essere uno show “leggero” e spensierato. I toni del reality (con relativi intrecci) ci sono tutti, ma spesso si sta sfociando in liti e grandi tensioni che si susseguono a getto continuo. Il motivo non è facilmente comprensibile, ma questa edizione è sicuramente tra le più “frizzanti”. E non è semplice per Barbara d’Urso districarsi tra i caratterini dei concorrenti. Infatti si registra un altro furioso litigio tra Mila Suarez e Paola Caruso. La neo entrata ha avuto un vivace battibecco, tanto che le due sono perfino arrivate alle mani.

Una scena molto brutta, a dirla con sincerità. Barbara d’Urso non ha perso occasione per entrare nel vivo della vicenda. “Ho ricevuto una brutta telefonata, mi hanno detto che nella notte c’è stata una lite molto forte che è finita molto male. Questo non mi è piaciuto e probabilmente cambieranno le dinamiche”. Ovviamente non sono mancate le immagini a supporto, per soddisfare la curiosità del pubblico. Pare sia stata Paola Caruso ad aggredire Mila Suarez, che intanto l’aveva attaccata verbalmente.

La Pupa e il Secchione, Paola Caruso si scaglia contro Mila Suarez

La scintilla sarebbe nata su alcune frasi di Mila sul figlio della compagna di viaggio. La reazione della Caruso è stata feroce ed è scattata una rissa tutta al femminile, francamente non bella da vedere. Alla fine dello scontro, Paola ha avuto un mancamento ed è svenuta. Successivamente, dopo essersi ripresa dal forte nervosismo, ha provato a scusarsi. “Sono mortificata, non pensavo di poter perdere il controllo così. Non mi era mai successo. Lei per la seconda volta ha attaccato mio figlio, ma sono mortificata per il brutto spettacolo”.

La d’Urso ha immediatamente spiegato che la Suarez avrebbe la “funzione” proprio di provocare, e subito ha rimproverato la Caruso: “Rispondi in un altro modo alle provocazioni, ma noncon le mani”. Anche Elena Morali, infatti, ha spiegato che è stata la Caruso ad aggredire Mila. E Paola pagherà le conseguenze, visto che è stata esclusa dai giochi e pagherà un provvedimento disciplinare. Sospensione, tuttavia, valevole solo per una puntata.