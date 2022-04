E’ stata una delle dive di Centovetrine, poi l’addio a tutto: ecco cosa fa oggi

Oggi è il turno di Centovetrine, si fa un bel salto nel passato. E no, non parleremo dello showman Alex Belli, bensì di una collega. L’attrice è stata molto amata dal pubblico a casa, ma ad un centro punto ha stravolto la sua vita con un addio inedito. Ecco com’è diventata oggi.

La soap è ambientata a Torino, lunga circa 15 stagioni, nelle redi Mediaset è stata una fonte di intrattenimento abituale per i fan e telespettatori che fedelissimi e attentissimi non hanno mai perso un solo appuntamento. Centovetrine, come già detto viene collegata all’ex gieffino Alex Belli, ma è giusto ricordare che non è stato solo lui un personaggio attivo e iconico della serie tv. Così, a distanza di tempo, si torna a parlare di un’ex gloria e della sua vita, perché è totalmente cambiata.

La saga di Centovetrine sembrava infinita con Alex Belli al Grande Fratello Vip dell’ultima edizione, ma in realtà ci sono tanti dettagli sulla soap. Come già detto, è stata una delle serie più amate e seguite dai fan, ma non solo questo. Perché ha dato la possibilità ad attori emergenti di farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Un mondo che sicuramente appaga, ma per cui i sacrifici non finiscono mai. Infatti, a parlare in un’intervista inedita è un’ex attrice della soap, la quale ha dovuto reinventarsi.

Stravolgere la propria vita è un atto di coraggio, e lo racconta proprio lei!

Centovetrine: confessione dell’attrice più amata

La protagonista di oggi non è la sola a confessare aspetti inediti della propria vita. C’è stata anche un’altra ex attrice della soap che ha stravolto la sua vita. Ciò accade perché i tempi cambiano come le mode, le persone scelgono altri obiettivi, e ci sono sempre nuovi eventi che condizionano il vissuto di un individuo. Quello dell’attrice della notizia di oggi è davvero strabiliante, possiamo definire la sua esperienza un bell’esempio per reinventarsi in maniera sana ed equilibrata.

Direttamente da Centovetrine, Marianna De Micheli! La donna recitava nel ruolo di Carol Grimani, volto iconico delle celebre soap opera italiana. Cosa le è successo? Racconta tutto in un’intervista in diretta al sito ufficiale di Instagram di Vanity Fair Italia.

La fortuna della serie è durata fino al 2015, anno nel quale questa ha chiuso i battenti. L’attrice decide di compiere un viaggio in Thailandia, evento che ha modificato per sempre la sua vita, qualche anno prima nel 2006, ed ecco cosa accade.

Qui conosce la bellezza della vela, ma ha sempre pensato che fosse uno sport per ricchi. Fino a quando nell’isoletta nella quale si trovava, era al confine con la Malesia, arriva la distruzione dello tsunami. Lei è sana e salva, e prima di tornare in Italia a casa, vive un periodo insieme ad altri turisti con i pescatori del luogo. Nell’esperienza inedita, ha l’opportunità di conoscere questo sport del quale si è innamorata.

Viaggia come una temeraria a bordo della sua vela e con il suo gatto, gira il Mediterraneo e va alla scoperta del mondo. Specialmente perché dopo la fine della serie ha dovuto per forza reinventarsi. Da poco single e distrutta emotivamente, ha compiuto questo atto di coraggio.

Al ritorno scrive il libro Centoboline. Il diario di bordo di un’attrice passata dal set alla navigazione in solitaria, un libro testimone della sua crescita personale. Non è stata l’unica a soffrire, specialmente durante durante il lockdown e la pandemia del 2020. Anche un altro attore della nota soap si lascia andare ad un confessione delicata, dimostrando che non sempre i personaggi famosi sono felici come sembrano.

Così, Marianna partirà per un nuovo viaggio in Italia, parte da Loano fino a Ventimiglia, dopo il nuovo ragazzo la raggiungerà. E’ un modo incredibile per reinventarsi e vivere una vita piena di emozioni.