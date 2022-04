Isola dei Famosi daytime 15/4/22, Jeremias Rodriguez arriva al limite: lo sfogo spiazza

All’Isola dei Famosi non è passato inosservato lo sfogo di Jeremias Rodriguez. Il fratello minore di Belen è arrivato al limite.

Isola dei Famosi ritorna in onda dopo l’ultima diretta di questa settimana in compagnia di Ilary Blasi su canale 5.

Durante il corso di questo appuntamenti non sono mancati di certo i colpi di scena, in quanto i naufraghi hanno dovuto fare i conti con un’altra eliminazione ma c’è stato anche un abbandono a sorpresa. Il ritiro è stato annunciato in diretta dalla bella conduttrice romana che ha rivelato che purtroppo non tutti sono riusciti a proseguire con il proprio percorso in Honduras.

Il daytime del 15 aprile, rigorosamente in compagnia di Alvin, l’inviato di quest’edizione, approfondirà maggiormente questi aspetti svelandoci inediti retroscena, ma procediamo con calma e vediamo che cosa la produzione vuole rivelarci durante il corso di questo nuovo appuntamento.

Jeremias Rodriguez fa un’inedita confessione a Ilona Staller all’Isola dei Famosi

Il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi come al solito inizia con il botto, come ci hanno abituato durante il corso di queste settimane dall’inizio di questa nuova edizione, e ci mostra subito che le due squadre sono state mischiate. Edoardo Tavassi si è riunito con sua sorella Guendalina, che ieri sera è stata smascherata in diretta, mentre Laura Maddaloni con i suoi amici in questo percorso.

In nomination questa volta ci è finito Jeremias Rodriguez che ha fatto un’inedita confessione alla sua compagna di viaggio Ilona Staller. Il fratello minore di Belen ha confidato di essere contento di essere finito al televoto e che spera di essere lui ad abbandonare il programma in quanto avverte troppo la mancanza della sua fidanzata e della sua famiglia con cui ha un rapporto davvero molto solido e speciale.

“La mia vita è così bella“ ha aggiunto Jeremias parlando a tu per tu con l’ex stella del cinema a luci rosse e lei sembrerebbe aver compreso le sue ragioni per la quale vuole porre al termine il suo percorso all’Isola dei Famosi, ma il pubblico del piccolo schermo acconsentirà alla sua scelta oppure preferirà farlo proseguire ancora per qualche tempo?