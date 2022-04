Uomini e Donne puntata 15/4/22, il cavaliere ritorna nel parterre: accoglienza di ghiaccio

A Uomini e Donne ha fatto il suo ritorno il cavaliere del Trono Over dopo due settimane di assenza, ma l’accoglienza non è stata delle migliori.

A Uomini e Donne il pubblico del piccolo schermo ha potuto dare il benvenuto a Biagio Di Maro. Il cavaliere è stato assente al Trono Over per qualche settimana, rivelando di non essere riuscito a partecipare a causa di alcuni problemi personali.

Nonostante gli impedimenti, però, ha portato avanti le conoscenze intraprese in precedenza. Tant’è che oggi si è seduto al centro studio di fronte alle dame Laura e Iolanda. L’accoglienza ricevuta negli studi Elios di Roma però non è stata delle migliori, anzi.

L’opinionista Tina Cipollari ha inchiodato il cavaliere, lanciando un’accusa ben precisa che è stata condivisa anche dal pubblico in studio di Uomini e Donne, mettendolo in netta difficoltà.

Biagio di Maro torna a Uomini e Donne: Tina lo inchioda

Biagio di Maro aveva scelto di interrompere, già durante la sua ultima apparizione a Uomini e Donne, dove Maria De Filippi ha fatto una gaffe in studio, la conoscenza con Iolanda ma dopo ha deciso di richiamarla.

Questa sua scelta non è stata particolarmente apprezzata in quanto lo ha fatto dopo che alcune incomprensioni con Laura hanno portato entrambi a chiudere la conoscenza e in molti lo hanno accusato di averla utilizzata come ruota di scorta, ma non solo. Tina Cipollari ha fatto notare che non è di certo un novellino del programma e ne fa parte da diverso tempo e per questo motivo le appare strano che siano sempre le donna che frequenta a sbagliare nei suoi confronti.

“Sei tu quello difettato“ ha tuonato l’opinionista. “Non è possibile che hanno sempre sbagliato queste donne e che tra loro non c’è ne fosse una che si sia comportata bene” ha poi proseguito e lui non ha avuto il coraggio di replicare ma ha preferito il silenzio prima di abbandonare lo studio insieme ad una delle due dame che ha voluto abbandonare la registrazione perchè troppo scossa da quanto accaduto poco prima tra lei e Biagio.

Il programma è proseguito con Luca Salatino che sembra essere più vicino alla corteggiatrice Aurora.