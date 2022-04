Test: la decisione che prenderai potrebbe salvarti la vita

Test: la tua vera personalità potrebbe spingerti a prendere una decisione in grado di cambiare il destino della tua vita. Ecco come

Con il test di oggi potrai comprendere alcuni aspetti della tua vera personalità. Spesso il carattere di una persona può permetterle di fare grandi gesti, come ad esempio salvargli la vita. È proprio ciò che proveremo a comprendere oggi con questo test. Non dovrai fare altro che guardare un’immagine, leggere attentamente le indicazioni e prendere una decisione in pochi secondi.

Dovrai lasciarti guidare dall’istinto, senza pensarci troppo. Questo test non ha alcuna validità scientifica ma sarà molto utile per farti distrarre per qualche minuto, specialmente se oggi non è una buona giornata o se hai passato ore intere in ufficio a sopportare colleghi che parlano troppo. La cosa importante è rispondere subito: domanda diretta e risposta secca.

Guarda con attenzione l’immagine in alto: sei al Polo Sud, in mezzo ad alcuni ghiacciai. Ad un certo punto arriva una tempesta di neve fortissima. Non puoi continuare il viaggio e devi ripararti dalla tormenta. In lontananza vedi due grotte, all’apparenza identiche. In una grotta c’è un grosso orso affamato, in un’altra ci sono scorie radioattive molto pericolose. In quale grotta pensi di trovare riparo?

La soluzione del test

A differenza di altri test di personalità che abbiamo pubblicato nell’ultimo periodo, oggi non troverai un profilo da consultare. La tua personalità è già definita e ti ha aiutato a prendere la decisione giusta. Per risolvere questo test, avevi a disposizione tre soluzioni: entrare nella grotta con le scorie radioattive, non entrare in nessuna delle due grotte, entrare nella grotta con l’orso polare.

Come si evince dall’immagine in alto, la risposta corretta era entrare nella grotta con l’orso polare. Perché? Ci arriviamo con calma. Se hai dato la risposta corretta, vuol dire che sei una persona in grado di trovare una soluzione in pochissimo tempo anche sotto pressione. Questo è un elemento molto importante per ottenere grossi successi nella vita.

Pensare di salvarsi senza entrare in nessuna delle due grotte è impossibile, la temperatura ti avrebbe fatto morire congelato. Saresti morto anche a contatto con le scorie radioattive. La risposta corretta è quella di entrare nella grotta dove hai visto l’orso polare, che in realtà non c’è. Al Polo Sud non ci sono orsi polari, bensì i pinguini. Quindi è probabile che il vento della tempesta ti abbia ingannato, facendoti credere di aver visto un orso polare. Era soltanto un innocente pinguino.