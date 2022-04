Sangiovanni è tra i talenti di Amici di Maria De Filippi che più tra tutti è riuscito a cavalcare l’onda di grandi successi in così poco tempo. Un ragazzo di soli 19 anni che vanta un grande numero di dischi di platino e consensi da parte della critica. Dietro la fama però, il cantante rivela qualcosa di inedito e triste.

Si tratta della sofferenza di un giovane che porta con sé fragilità e malessere. Sangiovanni è per tutti una star, ma non è solo questo. E’ un ragazzo che si affaccia all’età adulta e che parla di temi profondi, alcuni dei quali sono legati all’adolescenza, ma nonostante l’importanza, nessuno ne parla. Allora, si mette a nudo e rivela tutta la verità su quello che ha passato, a cuore aperto confessa la notizia inedita ai fan che sono rimasti letteralmente senza parole.

Con questa foto con filtro retrò di Sangiovanni si apre un nuovo capitolo della sua esperienza musicale. Il giovane talento approda nell’edizione 2020/2021 di Amici di Maria De Filippi, riscuotendo fin dalle prime apparizioni grande successo, sia tra i fan che tra i membri della critica. Ciò è stato dato dal suo inconfondibile stile, ma anche modo di cantare.

Spesso criticato come stonato, ha un modo tutto suo di esprimersi, e la chiave della sua bravura sta proprio in questo dettaglio per niente scontato. Ha le doti del comunicatore. Proprio per questo nella notizia di oggi parliamo di un evento da lui vissuto e poi condiviso con il grande pubblico.

Le parole spiazzano, ma solo perché sono così vere e sentite da non poter passare in secondo piano.

Sangiovanni confessa la verità della sofferenza

Al momento la vita del giovane cantante è in preda alla fibrillazione, perché il successo continua. Così, tra le tante novità, Sangiovanni ha anche deciso di stravolgere il suo look, acquisendo un immagine che si allontana ancora da quella tipica di “bravo ragazzo”, stesso concetto dal quale deriva il suo nome d’arte. Dietro tanta passione per la musica però, si annida un mostro, vissuto dal giovane che condivide con i fan. Senza vergogna e voglia di limitarsi, la confessione arriva come una doccia d’acqua gelata.

La foto icona del suo album appena uscito Cadere Volare, rivela già quale sarà la visione del giovane riportata sul piano musicale. E’ cresciuto molto come artista in un solo anno. L’originalità che contraddistingue la melodia felice e romantica di Malibu, brano e hit estiva di successo, cede il passo a toni più profondi.

Cielo dammi la luna è il titolo della nuova canzone, la quale ha nuovamente confermato la mole del successo acquisito. Dietro tanta gloria però Sangiovanni rivela che dentro di lui si è sempre annidato il mostro dell’ansia, male che è riuscito a sconfiggere solo con la musica. Ma dopo la fama torna, perché in lui arrivano nuove preoccupazioni.

Ecco il monologo confessato alla puntata del 13 aprile delle Iene, dove è stato ospite:

“La terapia è come la palestra: devi farla spesso e sentire la fatica, il sudore, i muscoli indolenziti. Sono sceso sul mio fondo e ho accettato la sofferenza che mi ci ha portato. [..]

Ho solo smesso di vergognarmene perché ho capito che in ogni forma di dolore c’è sempre una forma di dignità. Quando succede ho capito che posso chiedere aiuto e qualcuno mi tenderà la mano, chiedere aiuto non è una debolezza, è una forza, fatelo per tornare a volare.”

Insomma, sono parole forti di grande tristezza per un giovane di soli 19 anni che ha anche subito delle gravi minacce di morte, dimostrando l’altra faccia della medaglia del successo. A distanza di un anno dal suo secondo posto ad Amici e dalla partecipazione al Festival di Sanremo, classificatosi quinto, ha ancora molto da raccontare.

Tratta un altro tema profondo, rivelando quanto sia importante la terapia, e combattendo ancora una volta gli stereotipi.