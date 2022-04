Il Paradiso delle signore anticipazioni: una scoperta sconvolgente per Gemma

Tempo di sorprese nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, che il pubblico di Rai 1 vedrà tra il 18 e il 22 aprile

Le vicende vissute dai personaggi del Paradiso delle Signore sono sempre più coinvolgenti. Lo dimostra il grande affetto del pubblico di Rai 1, che continua a seguirle con molto interesse. Ascolti sempre alti per la “soap“, che va in onda dal lunedi al venerdì alle ore 16. Sono in arrivo prossime puntate, e per quanto riguarda i giorni dal 18 al 22 aprile le anticipazioni riguardano soprattutto Gemma Zanatta, che scoprirà che Stefania Colombo ha una relazione con il suo ex Marco Sant’Erasmo.

Si vivrà, quindi, il disappunto di Gemma, che soffrirà per questa scoperta che avrebbe evitato con piacere. Intanto, Adelaide ha deciso di organizzare una cena per ufficializzare la love story tra l’amazzone e sua nipote. La contessa ha deciso di invitare anche quelli della famiglia Colombo, ma l’evento non sarà un successo, anzi. Marco, infatti, litiga con Zanatta jr. e la lascia: proprio prima che inizi la cena. Tutto questo porterà a delle conseguenze pesanti, che condizioneranno tutti.

Il Paradiso delle Signore, intrecci amorosi e segreti attendono il pubblico

Del resto, Gemma proprio non vuole rassegnarsi a perdere Marco, cercando in tutti i modi di volerlo riconquistare. Ma il giornalista sembra avere le idee molto chiare su chi è la donna giusta per lui. Ecco perché il nipote di Adelaide cerca Stefania per darle appuntamento, mentre Gloria proverà a convincere la figlia a lottare per la persona che ama. Ecco perché la venere incontrerà Marco, facendolo felici. E i telespettatori vedranno i due giovani lasciarsi andare a un bacio lungo e appassionato.

Intanto, Adeilaide avviserà Gemma che non vale la pena farsi troppe illusioni. La contessa non esiterà un attimo a spiegare quali sono le reali intenzioni di suo nipote. Ma in ogni caso Stefania e Marco sembrano molto coinvolti l’uno dall’altra. Però Gemma comincerà a sospettare fortemente, e Zanatta junior capirà che i due hanno una relazione scoprendo una prova incontestabile. La figlia di Veronica avrà una reazione sicuramente forte quando verrà a sapere della verità.