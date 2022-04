Soltanto una mente veramente geniale risolverà questo test

Questo test ha messo in difficoltà moltissime persone sul web. Vediamo cosa sei capace di fare, mettiti alla prova e dai la risposta giusta

Oggi dovrai essere particolarmente abile per risolvere il test al quale abbiamo intenzione di sottoporti. Si tratta di un quiz che nasconde un tranello. Dovrai essere bravo a distinguere i dettagli che veramente ti interessano per dare la risposta corretta da quelli inutili, inseriti di proposito per indurti in errore. Prova a fornire una risposta entro un minuto, soltanto in questo modo il test sarà valido.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica ma potrai distrarti per qualche minuto, soprattutto se oggi è una di quelle insopportabili ed interminabili giornate di lavoro. Non dovrai fare altro che immedesimarti in una situazione che ti suggeriremo, analizzare perbene tutti gli elementi a tua disposizione e poi provare a indovinare. Mal che vada, hai sempre a disposizione la soluzione.

Tre amici decidono di andare a fare una gita al lago. Poiché in quella zona non ci sono molti ristoranti, preparano dei tramezzini. Paolo ne prepara cinque e Andrea ne prepara sette. Mario, pensando di mangiare al ristorante, non ne porta nemmeno uno. Quando si avvicina l’ora di pranzo, i tre si rendono conto che i dodici tramezzini sono sufficienti per tutti e pranzano. Mario vorrebbe rimborsare i due amici, i quali gli chiedono 12 euro per i tramezzini. Come hanno fatto i tre amici a dividere le spese?

La soluzione del test

Adesso è arrivato il momento di scoprire se la tua risposta è corretta oppure no. Qualora lo fosse, significa che sei stato abile. Se, al contrario, hai risposto male, non c’è bisogno di preoccuparsi. Vuol dire che dovrai cimentarti con questo genere di test più spesso. Vedrai che, con un po’ di allenamento, la prossima riuscirai anche tu a rispondere in maniera corretta.

Ecco la soluzione del test: l’errore da evitare è quello di pensare che i dodici tramezzini siano stati pagati 12 euro, quindi un euro a tramezzino. I tramezzini sono effettivamente 12 e di sicuro ogni amico ne avrà mangiati quattro. Se Mario ha lasciato 12€ agli amici, vuol dire che ha pagato 3€ per ogni tramezzino. Considerando che Paolo ha donato un solo tramezzino all’amico, mentre Andrea gliene ha passati tre, questo significa che Mario darà tre euro a Paolo e nove euro ad Andrea.