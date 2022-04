Sophie Codegoni, amicizia finita proprio con lei? Spunta tutta la verità

Non ci sono dubbi, il Grande Fratello Vip di quest’anno ha lasciato il segno. A mesi dalla fine della trasmissione si parla ancora dei beniamini che hanno intrattenuto il pubblico a casa per più di sei mesi. Sophie Codegoni è stata ed è una vippona molto amata dai fan, i quali sono sconvolti per quanto accaduto.

Al di là delle dinamiche televisive, è chiaro che dentro la saga del Grande Fratello Vip c’è sempre tanta emozione e sentimento. Soprattutto da parte dei concorrenti che più tra tutti sono stati fondamentali nello svolgimento dell’edizione di quest’anno. Sophie Codegoni non è mai stata una concorrente che si nasconde dietro un dito, anzi il suo carattere da vera temeraria ha dimostrato tutt’altro, e continua a farlo dopo l’evento protagonista della vicenda di oggi.

Bellissima e vippona al 100%, Sophie Codegoni è decisamente una delle neo ex gieffine a cavalcare al meglio l’onda del successo. Il Grande Fratello Vip regala non poca notorietà, ma non tutti sono in grado di sfruttare al massimo la possibilità ottenuta. Lei sempre con grande stile e charm, finisce per dire la sua, usando anche parole taglienti.

Saranno pure parole e frasi ad effetto, ma ha sempre detto la verità, nel bene o nel male. Anche nella questione di oggi finisce per avere tutti i riflettori addosso, ma non teme nessuno. L’amicizia è un rapporto sacro che ha sempre difeso, ma quando è troppo è troppo.

Fiera del suo percorso all’interno del reality più controverso di sempre, mette a tacere le ultime chiacchiere e critiche sul suo conto.

Sophie Codegoni: rivelazione sull’amicizia finita

Cos’è accaduto a Sophie Codegoni? L’ex gieffina ha una vita colma di eventi intensi, infatti tra le tante novità non si può dimenticare l’imprevisto del viaggio romantico in Turchia con Basciano, un vero colpo di scena per i due che ancora non avevano avuto modo di vivere quest’esperienza. Ma tra le chicche, non possiamo non raccontare quella di oggi, la quale lascia tutti senza parole, ecco perché.

Si tratta dell’amicizia tra Sophie Codegoni e la little sister Clarissa Selassié! Le due fin dagli inizi del programma si sono professate grandi amiche, anzi l’ex Uomini e Donne era proprio considerata come la quarta sister! Allora, cos’è accaduto? L’ingresso di Alessandro Basciano ha un po’ scosso le dinamiche in casa, evento avvenuto proprio a poco dall’uscita della Selassié.

Il giovane, ex tentatore ti Temptation Island e anche lui ex U&D, ha subito colto l’attenzione di due ragazze, la sua attuale fidanzata e Jessica, la maggiore delle Princess. Questo evento ha portato ad un vero sfaldamento del gruppetto, insieme alla distanza aggiuntasi per l’uscita di Clary.

All’amore non si comanda, ma alcuni atteggiamenti della Codegoni non sono per niente stati apprezzati dalla little Princess, la quale ha finito per parlare di lei sul web. Le dirette e lo stories di Instagram prendono il sopravvento nel loro rapporto, e il nomignolo dato all’ex amica è stato “Sofinta”.

Termine usato per accentuare l’incoerenza e la falsità dell’ex amica. Questo fatto è stato reso noto alla diretta interessata solo una volta fuori la casa, la quale ha subito capito anche il perché delle parole della mamma intervenuta in casa parlando proprio di amicizia e indicando Jessica come le sorelle, persone false. Su Chi le parole sono queste:

“La scoperta dei commenti di Clarissa Selassié nei miei confronti mi ha fatto rimanere male. Anche se non ho mai risposto a questa provocazione. Penso di essere stata una buona amica per le sue sorelle, Lulù e Jessica, quindi vedere Clarissa che mi chiamava “Sofinta” nelle dirette non mi è piaciuto. A tutto, però, c’è un rimedio: ora, infatti, non ho più grandi rapporti con lei.”

Sono affermazioni di un certo peso, le quali sembrano proprio dimostrare la rottura dei rapporti. Al fianco dell’ex gieffina c’è il suo grande amore con il quale scatta foto hot, dimostrazione del fatto di essere ancora molto affiatati.

Alla critiche si risponde con classe, proprio come ha fatto Sophie. In attesa di nuovi aggiornamenti, restiamo sintonizzati.