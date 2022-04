Dopo Uomini e Donne arriva il colpo di scena. La dama svela: “Qualcosa è cambiato”

Dopo Uomini e Donne, la dama del Trono Over ha deciso di venire allo scoperto e di raccontare come stanno realmente le cose.

Uomini e Donne spesso unisce coppie, ma poi la vita le divide in quanto frequentarsi nel mondo reale è qualcosa di completamente diverso rispetto al vedersi in studio o nelle giornate organizzate dalla produzione durante il corso delle registrazioni.

Per questo motivo, dopo la fine della loro esperienza nel programma, la storia d’amore tra Alessandra Chiariello e Giancarlo Cellucci è giunta al capolinea.

A raccontare il tutto è stata lei ai microfoni di Fralof per PiùDonna, rivelando che la storia con il cavaliere, che un tempo corteggiava la dama Aurora Tropea non ha avuto il lieto fine che si aspettava potesse avere aggiungo che fin dopo la loro uscita dalla trasmissione di successo di Maria De Filippi qualcosa tra loro era cambiata.

Alessandra Chiariello e Giancarlo Cellucci dopo Uomini e Donne si sono lasciati e ora lei ha svelato tutta la sua verità su quanto accaduto.

Alessandra Chiariello dopo Uomini e Donne rompe il silenzio su Giancarlo Cellucci

Alessandra Chiariello aveva subito notato che qualcosa in Giancarlo dopo Uomini e Donne, dove di recente Maria De Filippi ha commesso una gaffe, era cambiato e che non era più lo stesso di come lo percepiva durante il corso della frequentazione al Trono Over e da lì le cose non sono di certo state le stesse.

“Ho percepito che qualcosa era cambiato (…)” ha esordito la dama, rivelando che cos’è successo dopo la loro uscita dal Trono Over rivelando che fin dai primi tempi il rapporto era drasticamente cambiato diventando qualcosa di completamente diverso. “Ogni scusa era buona per non vederci: covid, figli, partite di calcio” ha poi proseguito, rivelando che le uscite tra loro sono drasticamente diminuite fino al vedersi poco e niente.

“Poi arriva un weekend insieme e solo adesso ho capito che voleva litigare per incolparmi di essere pesante, ho sofferto, ho sofferto tanto” ha poi concluso, sospettando che il cavaliere avesse intenzione di voler interrompere il loro rapporto per poi uscirne pulito da questa situazione.