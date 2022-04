Pesava 300 kg a 45 anni: poi l’occasione di Vite al limite e l’epilogo finale

E’ stata considerata dalla stampa americana come il caso più difficile di Vite al Limite, pesava 300 kg e ha alle spalle una storia difficile

Il dottor Nowzaradan di Vite al Limite ne ha viste di ogni tipo. La sua specialità è curare i pazienti affetti da obesità grave, e sotto le sue mani sono passati casi di ogni genere. Fortunatamente (anche per questo il programma ha così tanto successo) la maggior parte di questi si concludono in maniera positiva. Tuttavia, non è mai facile: alcune situazioni sono – appunto – al limite e di difficile risoluzione. Uno dei casi più complicati è senza dubbio quello di Cindy Vela, che entrò nella famosa clinica di Houston all’età di 45 anni: quando pesava ben 300 chili. Condizioni molto serie, anche perché la donna era di alta statura, e il peso del suo corpo diventò insostenibile.

Una situazione molto difficile, con la donna che è arrivata a ridursi in questo modo a causa di una vita molto difficile. Proprio a causa della difficile situazione psicologica, Cindy ha iniziato a mangiare in maniera pericolosamente compulsiva. Uno dei motivi scatenanti fu una violenza sessuale che subì quando era bambina. Da qui il rifugio ossessivo nel cibo, sin da quando era bambina. Arrivò a pesare ben 64 chili quando aveva appena 10 anni. E addirittura a 14 pesava quasi 130 chili. Una situazione disperata, visto che a 30 anni arrivò a pesare 250 chili.

Vite al Limite, il difficilissimo caso di Cindy Vela

Tra le difficoltà che ha vissuto il divorzio dai suoi genitori e una famiglia che ha visto distruggersi sotto i suoi occhi. Quando entrò nella clinica la donna non era in grado di badare a se stessa, facendo un’enorme fatica anche a scendere dal letto e a rimanere in piedi. La sua struttura ossea era troppo esile per quel peso. In più si erano aggiunti severi problemi respiratori, che avevano portato a difficoltà nell’ossigenazione a causa dei polmoni che non riuscivano a lavorare correttamente. Vela era assistita ogni giorno da due badanti che le facevano tutte. Per fortuna l’intervento del Dottor Now è stato fondamentale. Finalmente Cindy non ha trovato qualcuno che diceva sì a ogni sua richiesta, e ha fatto i conti con il programma di dieta.

Cindy ha fatto, però, molta fatica: con la dieta ha perso la metà del peso previsto e ha avuto enormi problemi durante il percorso. Alcune puntate della serie sono state significative proprio per questo. In sostanza, nonostante la severa dieta del dottor Now, finì col perdere soltanto una 20ina di chili. Praticamente nulla rispetto al suo enorme peso. In sostanza il programma di recupero fu un fallimento, e Vela tornò a casa per curarsi autonomamente. Non si hanno avuto più sue notizie, se non quando nel 2020 la donna comunicò su Facebook che stava per sottoporsi a un intervento chirurgico per facilitarne la respirazione. Anche se appariva ancora in forti condizioni di obesità.