Alessandra Celentano fa una confessione intima dopo Amici 21: “Sono sola”

Alessandra Celentano dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Amici 21 si è lasciata andare ad una confessione intima sulla sua vita privata.

Alessandra Celentano è nota al pubblico del piccolo schermo nostrano per essere l’insegnante di danza classica della scuola di Amici di Maria De Filippi.

La maestra è nota per la sua severità, ma com’è al di fuori del programma di successo di canale 5? La Celentano sulle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, si è raccontata come non mai prima d’ora, rivelando alcuni dettaglia sulla sua vita privata che non aveva mai rivelato prima di questo momento.

Alessandra Celentano ha fatto una confessione intima sulla sua vita dopo Amici di Maria De Filippi, mostrando un lato inedito della sua personalità.

Amici 21: Alessandra Celentano fa una confessione inedita sulla sua vita

Alessandra Celentano, come i suoi fedeli sostenitori sapranno bene, è stata sposata ma il suo matrimonio non è andato avanti come avrebbe sperato e dal momento della separazione non ha più voluto nessuno al suo fianco.

“Sono sola da tanti anni“ ha ammesso l’insegnante di danza classica di Amici 21, che ha dovuto assistere al crollo della sua beniamina nella scuola. “Da quando mi sono separata da mio marito” ha subito aggiunto, rivelando che da quel momento non ha più avuto nessuno al suo fianco.

“Non mi accontento“ ha poi ammesso senza troppi giri di parole rivelando per quale motivo è single. “Anche da quel punto di vista, o trovo quello che fa per me, uno di cui davvero mi innamoro, o certo non mi accontento” ha poi concluso, ammettendo di avere una certa severità anche nella sfera privata della sua vita, quella che il grande pubblico conosce ancora poco in quanto sul piccolo schermo preferisce concentrarsi sulla sua professione di insegnante di danza classica nella scuola di Amici 21.

Alessandra Celentano si è confidata come non mai, provando a raccontarsi per la prima volta in una sfera del tutto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati a vedere durante le tante sfide e lezioni di cui è protagonista in tv dove l’unica protagonista su cui intende concentrarsi è la danza.