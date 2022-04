Meghan Markle, il suo gesto non è passato inosservato

Meghan Markle ha compiuto un gesto che molte persone hanno notato. Di cosa si tratta? Ecco cosa ha fatto la Duchessa di Sussex

Meghan Markle ha una capacità abbastanza rara, una di quelle caratteristiche che soltanto i personaggi più controversi riescono a possedere. La Duchessa di Sussex riesce sempre a far parlare di sé, qualsiasi cosa faccia o dica. Ogni suo gesto finisce inevitabilmente sui tabloid nel giro di pochissimi minuti. Ogni dichiarazione fa il giro del mondo in meno di 24 ore.

L’ex attrice statunitense è una sorta di calamita mediatica. Da quando lui e suo marito hanno deciso di lasciare il Regno Unito, questa attenzione mediatica è triplicata. Oggi la coppia vive in una splendida villa a Montecito, in California e sembra non abbia nessuna intenzione di abbandonare gli Stati Uniti d’America. Anche perché, se vivi in un edificio che vale 14 milioni di dollari, è complicato andarsene anche se sei un ex membro della Royal Family.

Nelle ultime ore, l’ex stella di Hollywood ha acceso nuovamente le luci di tutti i riflettori su di sé. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Europa, la moglie di Harry avrebbe compiuto un gesto che molte persone hanno notato. Cosa ha combinato questa volta Meghan Markle? Scopriamolo insieme.

Meghan Markle dona il suo cappotto ad una donna olandese

Come abbiamo già anticipato negli ultimi giorni, i Sussex sono in Olanda in occasione degli Invictus Games. Si tratta di una competizione alla quale partecipano atleti con handicap riportati durante una missione militare. È la prima volta che l’ex attrice statunitense rimette piede nel continente europeo dopo la ‘Megxit’, l’addio alla Gran Bretagna avvenuto nel gennaio del 2020, poche settimane prima dell’arrivo della pandemia mondiale.

Meghan Markle ha stupito tutti con un gesto particolarmente affettuoso nei confronti di una delle atlete olandesi presenti in quel momento accanto a lei. Questa donna aveva la figlia neonata in un marsupio. L’ex protagonista di Suits, sulla quale girano voci su una presunta gravidanza, non ha esitato nemmeno un attimo e le ha donato il proprio cappotto. Le temperature sono abbastanza basse in Olanda in questi giorni.

La foto del gesto ha fatto immediatamente il giro del mondo. I Sussex hanno incontrato alcuni veterani quando sono arrivati nel paese dei tulipani. In particolare, la coppia ha raggiunto lo stadio in compagnia di Fenna Guegjes, ex membro della marina olandese, e sua moglie Bertine Schuurhuis. È proprio Bertine la donna che ha ricevuto in dono il cappotto di Max Mara da parte della duchessa. La Markle indossava un completo bianco di Valentino in occasione della sua prima uscita europea dopo la partenza per gli States.