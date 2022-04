Harry e Meghan, in arrivo il terzo figlio? Il Principe ha svelato il mistero

Il Principe Harry ha risposto in maniera indiretta alla domanda sul possibile arrivo del terzo figlio. Ecco cosa ha detto il marito di Meghan Markle

Le voci su una possibile gravidanza di Meghan Markle si fanno sempre più insistenti. È dall’inizio dell’anno che arrivano numerose indiscrezioni su questa notizia, sia dalla Gran Bretagna che dagli Stati Uniti d’America. I Sussex hanno già due figli: Archie, nato il 6 maggio 2019, e Lilibet Diana, nata il 4 giugno 2021. Il primogenito è nato nel Regno Unito, mentre l’ultima arrivata è venuta al mondo in California.

Ma Lilibet sarà davvero l’ultima figlia di Harry e Meghan? Da quando questa coppia ha lasciato la Royal Family e si è trasferita a Montecito, è stata spesso al centro delle attenzioni dei media. Le vicende che hanno coinvolto i Sussex sono numerose. Si parte dalle presunte liti con alcuni membri della corona britannica, fino ad arrivare alle critiche piovute addosso all’ex attrice statunitense in occasione di alcuni eventi pubblici.

Adesso si parla con una certa insistenza dell’arrivo di un terzo figlio. Queste voci sono state alimentate dall’assenza di Meghan Markle a Londra in occasione della commemorazione in onore del Principe Filippo di Edimburgo. Alcuni siti inglesi hanno parlato di una permanenza negli Stati Uniti per precauzione. Il Principe Harry, seppur in maniera involontaria, ha risposto alla domanda sul terzo figlio. Vediamo insieme cosa ha detto il figlio di Diana Spencer.

Harry: “Terzo figlio? Al massimo due”

Nei mesi scorsi era circolata la voce su una presunta gravidanza di Kate Middleton. Adesso è il turno di Meghan Markle. Le voci sull’arrivo di un terzo figlio sono da mesi molto insistenti. Il Principe Harry ha risposto a queste indiscrezioni, seppur in maniera involontaria. Il nipote della Regina Elisabetta ha già risposto a queste voci nel 2019, quando ha rilasciato un’intervista a Vogue.

Durante un confronto con l’antropologa Jane Goodall, il Duca di Sussex ha trattato il tema della salvaguardia dell’ambiente. Alla domanda sulla sua paternità, Harry aveva risposto: “Sono sempre stato interessato a questo argomento, anche prima di avere dei figli”. L’antropologa lo aveva interrotto: “Non troppi!”, ed il principe, il quale sarà regolarmente presente agli Invictus Game, aveva risposto: “Due, massimo!”.

Questo vuol dire che il numero perfetto per Harry è due, non tre. Queste parole smentiscono tutte le speculazioni degli ultimi mesi sui Sussex. Per il momento, dunque, Archie e Lilibet, dovranno rinunciare al terzo fratellino.