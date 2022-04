Malore Maria De Filippi ad Amici: la conduttrice svela tutto

Maria De Filippi ha avuto un malore durante una delle dirette di Amici. La conduttrice dopo tempo ha svelato tutta la verità.

Maria De Filippi è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo ed attualmente è il timone di ben due programmi di successo, Uomini e Donne ed Amici.

Proprio in quest’ultimo programma citato, la conduttrice, parlando a tu per tu con il cantante Luigi si è lasciata andare ad un’inedita confessione.

Il giovane artista soffre di diabete ed ha ammesso che spesso si trova in difficoltà sul palco e Maria è subito intervenuta, rivelandogli che capisce a pieno che cosa prova in quanto durante una delle vecchie edizioni del talent ha avuto un malore in diretta e la situazione non è stata affatto facile da gestire.

Amici, Maria De Filippi si è sentita male in diretta: il retroscena

Maria De Filippi durante il corso del daytime di Amici 21, dove c’è stato un colpo di scena che nessuno si aspettava, ha rivelato di aver avuto un malore e che gestire la situazione mentre era in diretta non è stato affatto facile.

“Ero in diretta, pensavo di svenire“ ha esordito la conduttrice, rivelando come stanno le cose a distanza di anni senza però fare riferimento in quale edizione è accaduto tutto ciò. “Ero seduta in diretta e avevo la sensazione di svenire. Avevo quella sensazione, mi venne il panico, svenire lì era un disastro” ha aggiunto, raccontando migliori dettagli in merito a questa vicenda che è restata inedita per molto tempo.

“All’epoca c’era Luca Zanforlin vicino a me, dissi “vai avanti tu” e sono scappata fuori“ ha poi ammesso, senza far capire durante quel momento nulla al pubblico in studio che seguiva le dinamiche del programma con attenzione. “Poi ho visto che la pressione era ok, pian piano sono rientrata” ha poi proseguito con la sua confessione. “Non so cosa è successo, per un anno mi sono trascinata la paura“ ha ammesso a cuore aperto. “Se l’avessi avuta tutti i giorni non sarebbe stato facile” ha infine concluso.

Maria De Filippi ha avuto un malore ad Amici e soltanto oggi ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare tutta la verità sul caso.