Test: riempi la vasca e dimostra di essere un vero genio

Pensi di essere un vero genio? Attraverso questo test potrai mettere alla prova le tue capacità di logica e ragionamento

Il nostro cervello non lavora sempre allo stesso modo. Ci sono questioni più semplici da risolvere e altre più complicate. Quando siamo nella nostra comfort zone, infatti, è più facile affrontare un problema e trovare una soluzione in tempi brevi. Quando siamo sotto pressione, invece, tutto diventa più difficile e insidioso. In questi casi, non è facile mantenere la calma e la lucidità.

È proprio ciò che proveremo a fare con il test di oggi. Ovviamente, non si tratta di un esperimento, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori, possibilmente permettendogli di restare sveglio e vigile attraverso un test di logica e ragionamento. Non dovrai fare altro che immaginare una situazione e trovare la soluzione giusta.

Devi versare quattro litri d’acqua in una vasca. Hai a disposizione una fontanella e due taniche. La prima tanica è da tre litri, l’altra ne può contenere cinque. Potrai travasare l’acqua da una tanica all’altra, svuotare e riempire le due taniche ogni volta che vorrai ma le due taniche sono sprovviste di tacche. Quindi non saprai mai quanta acqua avrai messo in ognuna delle due taniche. Come farai a versare proprio quattro litri nella vasca?

La soluzione del test

Come è già accaduto per altri test di logica e ragionamento, l’aspetto più importante è la rapidità. Se hai dato una risposta in tempi brevi, dobbiamo farti i complimenti perché non era per niente facile. Ecco la soluzione del test.

Questo indovinello non aveva una sola soluzione, noi ti abbiamo chiesto la più logica. Con un po’ di lucidità e ragionamento, avrai sicuramente individuato la soluzione che stiamo per suggerirti. Qualora non fosse così, non preoccuparti. Vuol dire che hai soltanto bisogno di allenarti più spesso con questo genere di test.

La prima mossa da fare è quella di riempire totalmente la tanica da cinque litri e poi travasare l’acqua in quella da tre. A questo punto, resteranno due litri nella tanica e li verseremo nella vasca. Poi verseremo i tre litri della tanica più piccola in quella da cinque, che riempiremo totalmente prendendo altri due litri dalla fontanella. Ripeteremo nuovamente la stessa operazione, riempendo la tanica da tre litri totalmente e versando i due litri avanzati nella vasca. In questo momento ci saranno esattamente quattro litri d’acqua nella vasca.