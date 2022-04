Oroscopo 18 aprile 2022: giornata super per i Pesci, terribile per la Vergine

L’Oroscopo della settimana inizia con un transito per niente semplice da gestire. Venere, Urano e Mercurio si combinano in maniera magistrale! Questo significa che le energie si intrecceranno e genereranno degli stravolgimenti nelle vite dei segni dello Zodiaco.

Cosa c’è da aspettarsi? Di tutto, e di più! I dialoghi sono senza dubbio favoriti da un’esplosione di vitalità non indifferente, ma la gentilezza placherà gli ardenti bollori. L’amore sarà protagonista, ma qualche chiarimento avverrà nel cielo di alcune Case Celesti, soprattutto se le consapevolezze in questione erano ricercate. L’Oroscopo darà qualche consiglio, come sempre, ma le previsioni devono essere ben interpretate, senza essere prese alla lettera.

La bellezza del firmamento è unica, perdersi nello spettacolo delle natura è un ottimo modo per chiarirsi le idee, o semplicemente trovare del tempo per starsene tranquilli. Qualcuno vive il periodo in questione con intensità, e ciò è fondamentale soprattutto per quanto riguarda le scelte.

Perché aprile è un mese fatto per costruire. L’Oroscopo con le sue previsioni, non è un oracolo di verità, ma il mezzo attraverso il quale conoscere meglio sé stessi e le connessioni con tutto l’Universo.

I transiti sono definiti complicati perché sono intersecati tra loro, condizione che genera degli effetti di un certo impatto, soprattutto nella sfera del quotidiano. Elenchiamoli: Mercurio e Urano sono in Congiunzione rispetto il Toro, a circa 14°, ma non finisce qui, perché al tempo stesso sono in Sestile con Venere. Allora, cosa ci si deve aspettare?

Che le emozioni balleranno e faranno non pochi sconvolgimenti. Questo perché le idee del pianeta del pensiero, e l’azione dettata da quello della trasformazione porteranno i protagonisti di oggi a stravolgere alcune situazioni, o meglio a trovare delle soluzioni.

Ciò accade perché qualcosa è stato lasciato in sospeso, e alle volte delle risposte sono necessarie, se non dovute. Al tempo stesso però, il pianeta dell’amore farà sì che la tensione generata volga ad una riappacificazione, più passionale per alcuni segni.

Idee, azione ed amore, una triade complessa che porterà a degli eventi totalmente inediti. Ma con le previsioni di oggi, dovremmo essere pronti a tutto.

Oroscopo: magnifico cielo per il segno dei Pesci

Che squadra quella dei fortunati di oggi: Pesci, Cancro e Capricorno! Finalmente questo magico trio può tornare alla ribalta. Dopo un periodo di sfide andate a finire male, o comunque c’è stata una certa tensione nell’aria, adesso si torna a splendere. Tre segni d’acqua, ancora acqua, e terra, combinano al meglio le loro energie, perché conquisteranno grandi obiettivi oggi. Se sei del Toro sei il prossimo e devi assolutamente approfondire delle novità che ti riguardano.

I Pesci sono coraggiosi in tutto quello che fanno, perché le combinazioni astrologiche permettono tanto sul fronte amore che quello del lavoro di mettersi in gioco senza limiti. Idee e creatività renderanno l’ultimo segno dello Zodiaco fortunato, ma soprattutto sicuro di sé. Consigli: se c’è qualcosa che ti turba parlane, il tuo modo unico e profondo di esprimersi verrà apprezzato.

Il Cancro è più sereno, perché ha capito che l’amore è la sua linfa vitale, quindi non importa se avrà qualche disguido, tanto Venere lo accompagna. Il resto del transito non reca alcun problema, perché al lavoro tutto procede liscio. Consigli: approfitta della situazione per creare una situazione romantica, te lo meriti.

Il Capricorno è tenace, più del solito, i transiti lo mettono un po’ in difficoltà, ma con la sua energia sa come risollevarsi. Soprattutto è al lavoro che sarai inarrestabile, tanto che non sarà facile starti dietro. Amore niente di nuovo, tutto va bene. Consigli: osa, proponi quel progetto a cui tanto credi, oppure per una volta prova il brivido di stravolgere tutto.

Pessima giornata per la Vergine, e non solo!

Delusioni in vista per: Sagittario, Gemelli e Vergine. Tre segni di fuoco, aria e terra, sono decisamente spenti. La condizione è data non tanto dai transiti, ma da come si sono evolute delle situazioni. Questa tristezza sarà il frutto di scelte sbagliate? E’ necessario vedere come si reagirà, e se i sacrifici daranno invece dei risultati. Se sei della Bilancia sei la quartultima e devi sapere alcune previsioni che ti riguardano.

Il Sagittario è più ottimista degli altri giorni, ma qualcosa lo fa soffrire. Il quadro astrologico non ti aiuta, perché non ti senti apprezzato, quindi qualsiasi sia l’idea in amore o al lavoro non andrà mai come desideri, perché ti senti giù. Consiglio: prova a passare del tempo con chi ami, forse con una persona cara riuscirai ad andare dove sogni.

I Gemelli sono nervosi, ma l’essere lunatici insieme ai transiti combina delle energie che si esauriranno in modo imprevedibile. Al lavoro non sembra che ci saranno litigi, ma in amore non bisogna dare peso alle incomprensioni. Consigli: passare una giornata in relax non è un problema, anzi è meglio staccare la spina adesso.

Concludiamo l’Oroscopo con la Vergine che è ricaduta nella delusione più assoluta. Non c’entrano né Venere, né Urano, o persino Mercurio, è l’incomprensione delle azioni di persone a lei care che le fanno letteralmente perdere la testa. I rapporti interpersonali non sono posti in una buona luce, mentre al lavoro è tutto piatto. Consigli: non destreggiarti come una pazza in attività impossibili, chi tiene a te ti starà al fianco e si guarderà bene dal perderti.