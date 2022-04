Grave lutto nel cinema italiano: addio all’icona di sensualità e bellezza

By

Gravissimo lutto nel mondo del cinema italiano: è morta l’icona di sensualità e bellezza che ha raccontato le donne. Era da tempo malata.

Gravissimo lutto nel mondo del cinema italiano. A 77 anni, nel giorno di Pasqua, è venuta a mancare un’icona di bellezza, sensualità e bravura che ha raccontato le donne. Una scomparsa arrivata nel giorno di Pasqua e che ha sorpreso il suo pubblico. Oltre ad essere un’attrice, nel corso della sua straordinaria carriera, l’artista è stata anche una cantante, conduttrice televisiva e ballerina.

Bellissima, nella sua vita privata, ha avuto diversi amori. Si era sposata due volte e aveva avuto due figli nati da due matrimoni diversi. Oggi, a piangerla, è la sua famiglia, ma anche i suoi fan e le tante donne che, con tatto ed eleganza, aveva raccontato in una sua trasmissione.

Dopo una malattia, muore a 77 anni la grande attrice: l’addio dei fan

A 77 anni che aveva compiuto lo scorso 3 aprile, è morta a Roma Catherine Spaak. Nata in Belgio, negli anni Sessanta, si era fatta conoscere dal pubblico italiano diventando immediatamente una beniamina. Per la sua bellezza, sensualità ed eleganza era diventata una vera icona. Nel corso della sua carriera aveva sempre accettato tante sfide e, dopo aver fatto sognare tutti come attrice e cantante, era diventata anche una conduttrice. Al timone del programma Harem aveva dato voce alle donne raccontando le loro storie.

Anche la sua vita privata è stata ricca di emozione. La Spaak era stata sposata con l’attore Fabrizio Capucci da cui aveva avuto una figlia, Sabrina. Successivamente aveva sposato Johnny Dorelli dal quale aveva avuto il figlio Gabriele. Il terzo matrimonio lo aveva avuto con l’architetto Daniel Rey. Nel 2013 si è sposata con Vladimiro Tuselli. Anche con quest’ultimo, poi, il matrimonio era finito come aveva raccontato lei stessa nel 2020 nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del programma Io e Te.

Sempre molto riservata, in un’intervista rilasciata ad ottobre 2020 ai microfoni del programma di Raiuno, Storie Italiane, Catherine Spaak aveva raccontato di essere sopravvissuta a un’emorragia cerebrale: «Sei mesi fa ho avuto un’emorragia cerebrale e, successivamente, delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice».

Tanti i messaggi di cordoglio su Twitter da parte dei fan, ma anche di tanti personaggi del mondo dello spettacolo.

Donna straordinaria, attrice ineguagliabile… L’ho sempre stimata per il rigore professionale e per la profonda sensibilità… Sono da sempre una sua ammiratrice, e lo sarò per sempre #catherinespaak #gliartistinonmuoionomai🌹 pic.twitter.com/JlRfstDCnJ — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) April 17, 2022

Un’altra icona dei nostri tempi ci ha lasciato.

Si è spenta oggi #CatherineSpaak aveva 77 anni.

Simbolo di bellezza ribellione.

R.I.P. ❤️ pic.twitter.com/x5Ey1J1xRT — Perle di un pirla (@leperledi1pirla) April 17, 2022

Dopo Raffaella Carrà scomparsa lo scorso luglio e dopo Monica Vitti venuta a mancare lo scorso febbraio, il mondo dello spettacolo italiano perde un’altra, grandissima icona.