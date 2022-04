Dramma senza fine per Aida Yespica: perché non riesce a vedere il figlio

L’amore e la dedizione per la propria famiglia sono sentimenti puri ed eterni, e Aida Yespica si sente intrappolata. L’affetto che prova per il figlio non può metterlo in atto, poiché continuano a sussistere delle situazioni che sembrano non trovare la soluzione sperata.

In questo caso come mai, la tecnologia è l’unico mezzo attraverso il quale può manifestare il proprio amore. La distanza è un grosso tarlo, specialmente quando come in questo caso viene imposta. Pare che non ci sia una via d’uscita, ma la speranza è l’ultima a morire. Aida Yespica torna a parlare della questione, mettendo in evidenza la situazione nel concreto, e di come i sentimenti siano sempre i primi a rimetterci quando ci sono queste situazioni dolorose.

Anche una soubrette in apparenza imperturbabile come Aida Yespica è vittima di una situazione che non riesce più a tollerare. Che si tratti di un grido d’aiuto o altro, la donna ha più volte trattato l’argomento, ma non è stata ascoltata abbastanza. Due anni di pandemia hanno stravolto la vita di chiunque.

La distanza da Aron, il figlio, è un tasto dolente, che già le recava delle tristezza, ma adesso la situazione sembra essere addirittura peggiorata. Così, la showgirl venezuelana di lascia andare ad un duro racconto.

Spiega il perché non riesce a congiungersi con il figlio. Le parole sono come lame, ma sono pur sempre la verità dei fatti.

Aida Yespica rivela perché non vede il figlio

Non ci sono parole che possano rallegrare l’umore della donna, anche perché già negli anni precedenti Aida Yespica aveva fatto delle dure confessioni a riguardo, ma è rimasta inascoltata. Il dolore, specialmente quello di una madre, è vissuto con forte intensità. L’ex compagno Matteo Ferrari è a Miami, e i figlio è proprio al suo fianco, quindi in mani sicure. Nonostante ciò, la showgirl non riesce a raggiungerli, ecco perché.

Come già detto, la pandemia ha aggravato le cose. La prima ragione che non permette il ricongiungimento è proprio data dai problemi burocratici che gravano attorno il visto per andare negli USA. Il visto le è stato bloccato per ben quattro volte!

Fortunatamente, nel trambusto della situazione, Aida e Matteo, i due ex coniugi stanno mantenendo un rapporto maturo e distensivo. La stessa showgirl è riconoscente all’ex, il quale definisce davvero un bravo padre.

Lui incarna un grande punto di riferimento, specialmente perché la situazione sembra quasi peggiorare. La Yespica è stata vittima di una truffa che le ha estorto molto denaro, di conseguenza ha perso la tutela del figlio. Questa situazione unita a quella pandemica, sta rendendo impossibile alla madre di avvicinarsi ad Aron.

Al fianco della bella venezuelana c’è l’imprenditore Mirco Maschio, con il quale vive a Padova. Con lui sta vivendo un vero sogno d’amore, infatti ha persino lasciato Milano, la città, dove lavora e aveva per la maggior parte organizzato la sua vita. Lo ha fatto per stare al fianco dell’uomo che spera essere quello giusto.

Sperando che possa presto ricongiungersi con il figlio, restiamo aggiornati per le prossime novità.