Nuovo reality dopo il GF Vip per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Svelata la verità

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata ricca d’amore. Manuel e Lulù, Federica e Gianmaria, Alex e Soleil, Sophie e Alessandro.

E’ proprio su quest’ultima coppia che da qualche giorno girano dei rumors. Sembra che abbiano in mente di partecipare ad un nuovo reality show e non come singoli, ma insieme.

I due sono affiatati, convivono insieme da quando sono usciti dalla Casa e sono proprio certi di aver trovato l’anima gemella.

Ma scopriamo insieme quale è la verità e i loro progetti di vita che hanno raccontato a Casa Chi

Nuovo reality show per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: ecco la verità

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, entrambi ex volti di Uomini e Donne di edizioni diverse, si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip. L’interesse è partito dal primo momento e il primo bacio non è tardato ad arrivare.

I due, usciti dalla Casa, sono felicissimi e molto innamorati. Vivono tra Milano e Roma e quando posso, stanno sempre insieme.

Invitati a Casa Chi, la coppia rivela che l’interesse era partito già prima dell’ingresso nel reality show. Infatti, Alessandro aveva già adocchiato la influencer da tempo: “Io comunque qualche like glielo avevo buttato all’epoca“.

Sophie, col suo modo di fare naturale e sincero, non perde occasione per prendere in giro il fidanzato. “Qualche like? Voi non potete capire. Magari me ne metta uno, due, qualche like così alla foto. Invece no. Metteva like anche alle pagine. Ha messo like anche alla foto della scelta” rivela divertita l’ex gieffina.

La coppia è molto discussa nell’ultimo periodo. Ci sono stati degli avvistamenti che hanno ripreso Alessandro in compagnia dell’ex concorrente del GF Vip, Federica Calemme, e Sophie si trovava a cena con un un uomo dai capelli scuri.

La Codegoni rivela che si trovava proprio con il suo fidanzato, mentre Alessandro si trovava insieme a Federica per una collaborazione lavorativa dove, oltretutto era anche presenta la mamma di Sophie.

Mentre Sophie conclude un’amicizia con un’ex gieffina, la giornalista Azzurra Della Penna domanda alla coppia se parteciperanno all’Isola dei Famosi.

“Questa insistenti voci, soprattutto di Sophie all’Isola dei Famosi. Cioè Sophie all’Isola con certezza, mentre non si sa se accoppiata con te, Alessandro o addirittura Soleil che fa anche la scherzosa e dice che tu Sophie nelle prove sportive sei, come dire, più commentatore che attore” rivela divertita la giornalista.

“Io in realtà sono sempre stata una ragazza super sportiva. E secondo me sotto quel punto di vista sono anche adatta all’Isola, perché mi piace. Potrei avere problemi per quanto riguarda invece i ragni, gli insetti, i serpenti perché ho un po’ di paura” risponde entusiasta la Codegoni.

Nonostante ammetta di non aver fatto vedere il suo lato sportivo al GF Vip, Sophie poi rivela: “In realtà, no, su quello sarei abbastanza tranquilla perché anzi mi divertirei. Però bo, non so…”

Nuovo reality per la coppia o vogliono godersi finalmente la realtà insieme?

Per Alessandro, la risposta è totalmente diversa. “Io non so se riuscirei perché comunque senza mangiare, diventa poi… già combino le mie, se poi non mi danno da mangiare vado in tilt. Però se c’è da fare un po’ di casino, va bene dai andiamo” confessa l’ex volto di Uomini e Donne.

Dopo parlano del loro viaggio romantico in Turchia con imprevisto e poi ringraziano i loro fan #Basciagoni.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono contenti ed innamorati. Si sentono pronti anche per gareggiare insieme in un nuovo reality show. Magari non quest’anno, ma se la proposta dovesse arrivare, andrebbero sicuramente