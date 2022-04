Abbandonò il Grande Fratello vip: ecco cosa fa oggi

L’ex concorrente ha ricordato la sua partecipazione al Grande Fratello di Canale 5 da cui si ritirò dopo qualche settimana: cosa fa oggi

Non tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip riescono ad ottenere successo. C’è chi passa inosservato anche dopo una lunga permanenza, chi invece esce subito e viene presto dimenticato, e chi decide di fare un passo indietro: “pentendosi” della scelta. E’ il caso del famoso comico romano Maurizio Battista, che entro nella casa nell’edizione del 2018. uscì dopo poco tempo, dopo una permanenza sottotono. Fu una sua scelta spontanea, quella di andar via.

Una decisione che stupì il pubblico, che si meravigliò di vederlo triste e “mogio” all’interno del reality, lui che doveva essere (almeno nelle presentazioni) un divertente mattatore. Battista ha spiegato la sua amara decisione in un’intervista a “Il Giornale”, dove ha spiegato cosa è successo. “Fu una scelta professionale sbagliata – ammette – una volta dentro la casa mi sono reso conto che quel contesto non c’entrava molto con me”. Il comico lasciò per “motivi personali”.

E’ rimasto poche settimane nella casa del Grande Fratello: poi il clamoroso addio

“Mi mancava molto la mia famiglia, ma devo essere sincero. E’ una cosa che si fa se si ha bisogno di soldi, ma non era quello il caso. Ho avuto la sensazione di buttare lì dentro il mio tempo, di sottrarlo ai miei affetti. Mi sentivo un centenario lì dentro, circondato da persone che non mi interessavano. Va bene vederle un’oretta a cena, ma non 24 ore su 24”. E poi l’ammissione: “Ho sottovalutato il contesto, che non è leggero. A volte può diventare controproducente. Basta una frase di troppo, e se hai un carattere impetuoso può capitare”.

Il riferimento è ai danni di immagine in caso di squalifica per una parola di troppo. Battista partecipò all’edizione 2018, ma uscì dopo poche settimane. “Viene prima la mia salute, i miei affetti e la mia famiglia. Ora sto bene, anche se devo dire che mi dispiace essere uscito. Ma non me ne pento. Non è una cosa frivola e nemmeno leggera. Devo dire che ne è valsa la pena”, ha concluso il comico romano.