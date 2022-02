Grande Fratello Vip: squalifica per bestemmia? Il video che mostra la verità

Grande Fratello Vip, squalifica in arrivo per bestemmia? Su Twitter si diffonde il rumors, ma il video del momento mostra la verità.

E’ bastato un tweet per far circolare i rumors su una possibile squalifica al Grande Fratello Vip per bestemmia. Tutto è accaduto questa mattina quando la regia 1 stava inquadrando la zona beauty dove si trovava Lulù Selassiè. Sveglia da poco, la principessa si trovava davanti allo specchio per sistemarsi in vista della giornata.

Non trovando la spazzola, Lulù si è lasciata andare ad un’affermazione che qualcuno ha interpretato come una “bestemmia”. A risolvere il mistero sono stati alcuni utenti di Twitter che hanno prontamente pubblicato il video svelando le parole effettivamente dette da Lulù.

Grande Fratello Vip, il video verità sulla presunta bestemmia

Mentre cercava la spazzola, Lulù, nella zona beauty, si è lasciata andare ad un’affermazione. Qualcuno lo ha interpretato come una bestemmia. Ascoltando il video, tuttavia, pare che la principezza etiope abbia detto: “Dove sono le spazzole? Mamma mia le fanno sparire ogni volta. Porca tro*a”, dice Lulù. Poi, vedendo Manila, chiede: “Ma la spazzola blu dov’è? E’ sparita”. “Come sparita? Mi sono pettinata stamattina”, risponde la Nazzaro. “Oddio, qua fanno sparire tutto queste”, dice ancora Lulù che poi resta per davanti allo specchio a pettinarsi.

Nessuna bestemmia, dunque, sarebbe stata pronunciata da Lulù Selassiè e, sul web, i fans della finalista del Grande Fratello Vip che ha festeggiato ringraziando Franco Bortuzzo, il padre del fidanzato Manuel, per averla salutata il giorno in cui è andata in studio per scoprire il risultato del televoto, hanno pubblicato una serie di tweet contro il presunto tentativo di mettere in cattiva luce Lulù.

Ecco il video della presunta bestemmia di Lulù #gfvip pic.twitter.com/p9ExYUGQni — Grace 👠👠 (@graziella725) February 26, 2022

Nessuna bestemmia gentilmente non inventate più … se dovete documentatevi prima con i video #gfvip che sia per LULÙ è per tutti pic.twitter.com/b3SCNGAhpn — Anastasia soleil sorge 👑 (@AuroraMorgavi) February 26, 2022

Essere talmente alla frutta da trasformare “porca t*oia” di Lulù in una bestemmia quando lei è super credente e prega ogni notte 😂

Non sapete più cosa inventarvi.

Dopo il cronometro di Manuel e l’iqos nera che diventa un telefonino ci mancava questa 😂

Mollatela #gfvip #fairylu — Nodame (@HachiSakura90) February 26, 2022

una bestemmia mai avvenuta tra l’altro Lulù prega ogni sera quindi spero che preghi anche per questi con gravi difetti uditivi — BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) February 26, 2022

Mistero risolto, dunque. Mentre c’è ancora quello intorno alle presunte frasi che Nathaly Caldonazzo avrebbe detto a Jessica e Lulù Selassiè e di cui si dovrebbe parlare durante la puntata del 28 febbraio.