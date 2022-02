Ricordate com’era Totti all’inizio della carriera? La foto inedita

Francesco Totti ha è diventato un grande del mondo dello sport e del calcio, vestendo con amore per 25 anni la maglia della Roma e quella della Nazionale

Una leggenda della Roma e un grande personaggio per il calcio italiano. Francesco Totti è una delle ultime “bandiere” dello sport più amato al mondo. Ha vestito per 25 anni la maglia della squadra della sua città senza andare mai via. Questo lo ha portato a vincere poco, sicuramente meno di quello che il suo talento meritava, ma rimarrà per sempre nella storia della squadra giallorossa.

Nato a Roma il 27 settembre 1976, ha iniziato a giocare a calcio da bambino, e già quando era giovanissimo giocava nella sua squadra del cuore. Non si è mai più separato da quei colori, diventando lo storico capitano e dicendo addio al calcio a 40 anni con una meravigliosa festa nel suo stadio. In realtà, di maglie ne ha indossate due, visto che ha vestito anche quella della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato del mondo.

Francesco Totti ieri e oggi: ad inizio carriera era decisamente diverso

Ma Totti ha conquistato anche uno scudetto con la sua Roma. In questi giorni si parla tanto della presunta crisi matrimoniale con sua moglie Ilary Blasi, che ha sposato quando era ancora molto giovane e dalle quale ha avuto tre figli. E proprio quando era giovane Totti era già molto famoso. Quando ha iniziato a giocare a calcio era un vero e proprio “pischello”.

Un bellissimo ragazzo, che ha fatto da sempre girare la testa alle ragazze. Sembrava quasi un tedesco o uno svedese. Biondo e con gli occhi azzurri, era sicuramente molto diverso da oggi. Uomo maturo, che dopo aver lasciato il calcio ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo. Spesso si vede allo stadio Olimpico a seguire la sua Roma.