Quarto figlio per l’amatissima coppia vip: il dolce annuncio

La famosissima coppia vip ha dato un lieto annuncio su Instagram: stanno aspettando il loro quarto figlio. I fan si congratulano con loro

Una delle coppie vip più famose ha dato un annuncio meraviglioso. Si tratta di una coppia da sogno: lui è un cantante famosissimo e di grande talento, lei una bellezza mozzafiato e una donna amorevole e sensibile. I loro account social sono seguitissimi, anche perché lui ha davvero fan in tutto il mondo. Pur essendo ancora decisamente giovani, hanno già tre figli e una famiglia meravigliosa.

Ma evidentemente non finisce qui, perchè come riportato da “Chi” la super coppia vip aspetta il quarto figlio. Parliamo del grande cantante Michael Bublé e della moglie. L’artista nel novembre del 2009 si è fidanzato con Luisana Lopilato, che ha poi sposato il 31 marzo 2011 a Buenos Aires con un rito civile. Il 2 aprile 2011, poi, è arrivato il classico dal rito religioso in Canada.

La coppia è bellissima, e dal loro amore è nato il 27 agosto 2013 Noah. Il secondo figlio è arrivato il 22 gennaio 2016 e si chiama Elias. Il 26 luglio 2018 è stata la volta del terzo, visto che è nata la terzogenita, Vida Amber Betty. Ed ora è in arrivo un quarto figlio, per la gioia dei fan del cantante della coppia. Lui è Michael Steven Bublé, canadese nato a Burnaby, il 9 settembre 1975. Cantante, attore e produttore discografico.

La curiosità è che oltre quella canadese ha anche la cittadinanza italiana. Michael è un crooner di notevole successo, nella sua carriera ha venduto 75 milioni di dischi e vinto 4 Grammy Awards e numerosi Juno Awards. E ora non resta che fare gli auguri alla meravigliosa coppia.

My entire extended family is in on the trend! 😂 Come on Twitter, show us your dancing skills!#dancechallenge #nevernotloveyou #nevernotdance pic.twitter.com/STmjGLwg6w

— Michael Bublé (@MichaelBuble) February 24, 2022