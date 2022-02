Scarlett Johansson, il suo più grande segreto è stato svelato

By

Scarlett Johansson è una delle attrici più famose del mondo. Adesso conosciamo il suo più grande segreto: ecco di cosa si tratta

Scarlett Johansson è un’attrice statunitense nata a New York il 22 novembre 1984. Ha iniziato a recitare a soli dieci anni, ottenendo diversi ruoli anche negli anni successivi. Il primo grande successo è arrivato nel 2003, quando ha recitato accanto ad uno straordinario Bill Murray in Lost in Translation – L’amore tradotto, di Sofia Coppola, prodotto da Francis Ford Coppola.

Da quel momento, Scarlett ha recitato in diverse pellicole di prestigio, ottenendo diversi premi e riconoscimenti. Ha ricevuto cinque candidature ai Golden Globe, quattro al Premio BAFTA e due al Premio Oscar. Nel 2011 ha vinto un Tony Award per il suo ruolo nello spettacolo Uno sguardo dal ponte. Ha recitato anche in diversi film prodotti dalla Marvel.

La Johansson è sempre stata abbastanza riservata, non ha account social ufficiali e difficilmente ha fatto parlare di sé per scandali o notizie da riviste di gossip. Eppure ci sono alcune curiosità che sono rimaste sempre segrete, almeno fino ad oggi. Di cosa si tratta? Potrai scoprirlo facilmente scorrendo il testo. Ecco le cinque curiosità su Scarlett Johansson che ancora non conoscevi.

Cinque curiosità su Scarlett Johansson

Il vizio del formaggio: Scarlett ha sempre parlato dei suoi sforzi per avere un corpo sano senza dover per forza inseguire la perfezione fisica. Ha sempre insistito su uno stile di vita privo di ogni vizio ma in realtà ne ha uno al quale non riesce a rinunciare. È golosa di formaggio, ne mangia tantissimo e non riesce a resistere quando si trova davanti un pezzo di parmigiano.

Non ama il soprannome “ScarJo” : Scarlett non apprezza molto il nomignolo che molti tabloid le hanno dato. La parola ‘scar’ vuol dire cicatrice in inglese e poi ScarJo assomiglia al nome di una delle tante pop band degli anni 2000. Per questo Scarlett non ama molto questo soprannome, lo considera banale.

: Scarlett non apprezza molto il nomignolo che molti tabloid le hanno dato. La parola ‘scar’ vuol dire cicatrice in inglese e poi ScarJo assomiglia al nome di una delle tante pop band degli anni 2000. Per questo Scarlett non ama molto questo soprannome, lo considera banale. I “furti” sui set della Marvel : Scarlett ama prendere dei souvenir dal set. In occasione della sua interpretazione della Vedova Nera, ha preteso per iscritto di poter conservare i costumi di scena. Questa abitudine è iniziata con le riprese di Iron Man 2, da quel momento l’attrice statunitense fa impacchettare tutto in una valigia elegante che porta sempre con sé su tutti i set.

: Scarlett ama prendere dei souvenir dal set. In occasione della sua interpretazione della Vedova Nera, ha preteso per iscritto di poter conservare i costumi di scena. Questa abitudine è iniziata con le riprese di Iron Man 2, da quel momento l’attrice statunitense fa impacchettare tutto in una valigia elegante che porta sempre con sé su tutti i set. La mamma manager: alcuni attori preferiscono farsi rappresentare da un familiare piuttosto che da una persona estranea. È successo anche a Scarlett Johansson, la quale ha avuto per un periodo sua madre come manager, nonostante fosse più legata alla nonna. Il rapporto lavorativo non è durato molto poiché l’attrice ha deciso di licenziare sua madre.

