Vincitore Grande Fratello Vip 2021: “Alla fine vincerà lei”. La rivelazione

Vincitore Grande Fratello Vip 2021: chi trionferà la sera della finale del 14 marzo? La rivelazione: “Alla fine vincerà lei”.

La finale del Grande Fratello Vip 2021 che andrà in onda il 14 marzo si avvicina e i pronostici sul web cominciano a diffondersi a macchia d’olio. L’ultimo arriva da chi ha vissuto da vicino le dinamiche della casa più famosa d’Italia dallo scorso 13 settembre. Dopo sei mesi, tra poco più di due settimane, Alfonso Signorini eleggerà il vincitore dell’edizione più lunga del reality show. Ma chi vincerà?

A fare un pronostico sul vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip è una delle opinioniste che, avendo seguito da vicino tutto ciò che è accaduto nella casa, ha un’idea in mente anche se non nasconde che, se potesse, farebbe vincere un’altra persona.

Vincitore Grande Fratello 2021: arriva il nuovo pronostico

Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe che ha costretto Alfonso Signorini a correre ai ripari, ospite di Facciamo finta, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, ha fatto il suo pronostico sulla persona che, a suo parere, vincerà il reality.

“Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti”, ha detto la Bruganelli che non ha mai nascosto la sua simpatia per Soleil Sorge.



La Bruganelli che, nelle scorse settimane, aveva commentato la storia d’amore tra Lulù e Manuel Bortuzzo scatenando la reazione di quest’ultimo e di Clarissa Selassiè, a proposito di Lulù ha dichiarato: “Io credo che se dovesse vincere Lulù è perché è stata sempre se stessa. Stiamo giudicando una reality e un personaggio come Lulù all’interno del reality è un personaggio che ci ricorderemo, come è stato Zorzi l’anno scorso, sono persone un po’ diverse dalla massa. Mi sono permessa di dire in trasmissione che il fatto di stare con Manuel non è un merito; se è amore è amore, le persone si innamorano a prescindere, perché sennò vogliamo fare le persone inclusive e poi diamo i premi a persone che invece si sono innamorate”.

Infine, la moglie di Paolo Bonolis ha fatto anche un annuncio sul proprio futuro: “No, non lo rifarò! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro”.