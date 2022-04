Lite furiosa all’Isola dei Famosi 2022: la dura reazione di Blind

Scontri all’Isola dei Famosi 2022: la lite furiosa provoca la dura reazione di Blind

La fame, i mosquitos e le intemperie stanno mettendo a dura prova i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Alvin, inviato in Honduras, cerca di far mantenere la calma in Palapa, ma sono tutti agguerritissimi e con un carattere tenace.

L’ultima puntata del reality show ha scosso gli animi e ha provocato una dura reazione da parte del cantante Blind. Una lite furiosa scalda gli animi in diretta e le maschere sono ufficialmente cadute, ma scopriamo insieme cosa è accaduto

La dura reazione di Blind: lite furiosa all’Isola dei Famosi 2022

Partiamo dal principio. Durante la puntata di lunedì sono entrati in gara due concorrenti all’Isola dei Famosi: l’attrice Licia Nunez e il conduttore Marco Senise.

Sono stati presentati dalla presentatrice del programma, Ilary Blasi, come personaggi che non porteranno pace e i naufraghi hanno già qualcosa da ridire nei loro confronti.

Il primo ad esporsi è Blind che si trova assieme a lei nel gruppo del Tiburòn. Il cantante, in compagnia di Estefania, commenta la nuova arrivata definendola una stratega e fin troppo impostata.

“Io le persone riesco a capirle subito. Lei fuori non è così. Lei è arrivata che ha studiato tutti, sa come comportarsi. Vediamo in questi giorni, però per me è no” rivela il suo pensiero il cantante.

Mentre scoppia un incendio all’Isola dei Famosi 2022, Estefania la pensa esattamente come il suo amico e anche lei si espone al riguardo.

“Secondo me non è se stessa. E’ un po’ impostata, un po’ troppo. Non è vera secondo me, adesso” rivela la modella e conclude: “Ilary ci aveva detto che non entravano in pace. Ricordi?“.

Arriviamo alla puntata di giovedì e la Blasi svela che il regolamento è stato violato e tutti i naufraghi verranno puniti. Blind è rimasto molto amareggiato da ciò e molto innervosito esplode in Palapa.

Parte una lite furiosa tra i concorrenti del gruppo dei Tiburòn e quando il cantate sente che Licia prende le difese di Estefania (è lei che ha violato le regole), Blind ha una dura reazione.

“Però tu sei da un giorno qua, non è che ti puoi intromettere in una discussione. C’è gente che non mangia da mesi, no? Io non ho detto nulla, ma se io faccio una cosa che non sta alle regole e ti rido in faccia, ti sta bene?” dice molto innervosito il naufrago e aggiunge: “Non dire niente allora. E’ arrivata la studiosa. Vabbè comunque non so neanche perché ne sto parlando con te“.

Arriva la risposta dall’attrice che rimette al suo posto Blind. “Io di certo non voglio fare lo psicologo del gruppo, ma rispetta anche il mio sentire. Io ho dato solo un’opinione di ciò che ho visto, tutto qua. Non sto esprimendo l’opinione di tre settimane di vissuto con Estefania” risponde gelida Licia.

“A te arriva così. L’importante è che ci sia il rispetto delle opinioni. Sarò anche arrivata da 24 ore, ma merito comunque rispetto” conclude l’attrice.

Finita la puntata e la lite furiosa, Blind ha ancora dell’amaro in bocca nei confronti della nuova arrivata. Non la riesce proprio a tollerare ed ecco che arriva la sua dura reazione dopo la discussione.

“Licia non sa cosa vuol dire saltare una cena, oppure litigare per una piccolezza così. Perché lei è arrivata a pancia piena e fresca ieri e vuole tirare subito le frecciatine. E’ entrata a gamba tesa ed è una cosa che non sopporto, quindi se non conosci le persone, non parlare” commenta il naufrago e conclude: “In più mi rispondi su una cosa che avevo io con Estefania e noi come gruppo e mi sono stufato“.

Ma questa cosa che dicono che Licia è impostata la trovo senza senso. Essendo un’attrice il suo modo di parlare o muoversi le viene naturale. E come dire a un matematico di non aggire da matematico. Io bho #ISOLA #LICIANUNEZISOLA PIC.TWITTER.COM/G0HUVBTCVO — Silvana (@Silvana26499906) APRIL 17, 2022

Blind non cambia minimamente il pensiero nei confronti di Licia, anzi forse peggiora pure. La lite furiosa l’ha fatto molto innervosire e continua a credere che l’attrice stia nascondendo qualcosa. Chi lo sa… Non ci resta che continuare a seguire l’Isola dei Famosi