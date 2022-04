Paura all’Isola dei Famosi 2022: scoppia l’incendio, la reazione dei naufraghi

Incendio all’Isola dei Famosi, il fuoco distrugge il paravento prima della diretta: paura per i naufraghi a causa dello spaventoso imprevisto

Paura per i naufraghi dell‘Isola dei Famosi, a causa di un imprevisto prima della diretta. Un incendio è scoppiato a pochi passi dai concorrenti. Tutto è partito dalla punizione arrivata a causa di Estefania: la produzione ha fatto spegnere il fuoco per 24 ore. Al termine del periodo di punizione, i concorrenti hanno provato a riaccenderlo con troppa foga, esagerando. Palme secche e legna nei pressi di un paravento, ma qualcosa è andato storto. Proprio il paravento si è incendiato, e le fiamme sono divampate pericolosamente. L’intento dei concorrenti era di proteggere il fuocherello dalla minaccia di pioggia, ma la struttura usata per coprire il fuoco si è incendiata.

Ovviamente spavento e disappunto per questo bel guaio. Particolarmente arrabbiato Jeremias Rodriguez, che se l’è presa con il resto del gruppo. “Vi avevo detto di non utilizzare dei legnetti troppo piccoli”, si è lamentato il fratello di Belen. C’è anche chi ha provato a scherzare, sdrammattizzando: “Vi lamentavate perché non c’era il fuoco… eccovi accontentati“. Così si è levata una risata generale, in particolare con Guendalina Tavassi. Lei si è rivolta soprattutto verso il gruppo avversario.

L’Isola dei Famosi: le fiamme improvvise terrorizzano il gruppo

E ci ha messo del suo anche Edoardo Tavassi, che mentre assisteva agli altri naufraghi che provavano a spegnere il fuoco ha chiosato con una battuta filosofica: “Questo si chiama karma”, ha sentenziato senza appello. Intanto, il resto del gruppo si è adoperato per governare le fiamme e rimettere tutto in ordine. Per fortuna non c’è stato bisogno dell’intervento dell’organizzazione esterna, visto che il fuoco è stato spento. In ogni caso i naufraghi si sono organizzati per rimettere tutto a posto. L’effetto della punizione arrivata a causa di Estefania si è comunque fatto sentire.

Rimanere senza il falò acceso per ben 24 ore ha portato molte seccature e qualche malumore. Il fuoco è molto importante per i naufraghi, perché consente di tenere la fiamma accesa e di poter cucinare e anche riscaldarsi. In Honduras l’escursione termica è molto importante e spesso la sera scende una forte umidità e la temperatura cala pericolosamente. Anche per questo, per i naufraghi è assolutamente indispensabile tenere il fuoco acceso 24 ore su 24. Non a caso c’è sempre una persona “a guardia” che vigila per mantenere la fiamma accesa.