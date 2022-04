Un posto al sole anticipazioni: una partenza improvvisa cambia tutto

Anticipazioni settimanali delle prossime puntate di Un posto al sole da lunedì 18 a venerdì 22 aprile 2022. Cosa succederà nella soap opera

Archiviata la Pasqua (e il week end di sosta) tutto pronto per il ritorno in tv di Un Posto al Sole. Si comincia domani con la programmazione solita, confermata nonostante il giorno festiva del Lunedì dell’Angelo. Si entra in una settimana particolare e ricca di eventi: si comincia con la riflessione di Viola, che farà le sue valutazioni con Ornella. La necessità che viene fuori è di non dare mai per scontato il suo amore per. E ci sarà anche un festeggiamento per la fine del corso di sommelier, un’atmosfera brillante, da commedia romantica.

E non mancherà una particolare sorpresa: tensione sempre crescente tra Nunzio e Chiara. Lui è sempre più preoccupato per lei. La fine del corso di sommelier richiede un festeggiamento immediato, e quindi il brindisi è immancabile. ci sarà un’atmosfera piacevole, ma resta sullo sfondo la tensione tra Chiara e Nunzio. La ragazza è giustamente sconvolta dal tradimento, e cercherà il conforto di Marina. Quest’ultima, tra l’altro, avrà un confronto inatteso con Ferri.

Un Posto al Sole, cosa succederà nelle puntate della prossima settimana

Marina si rivelerà una preziosa alleata per Chiara, alla quale darà il suo supporto. La donna la metterà sotto la sua ala protettiva, e proverà a indurla a prendersi cura di se stessa, oltre a intercedere segretamente con Ferri per aiutarla. Intanto tiene banco anche la vicenda di Angela. Spinta dalla madre, proverà a ridurre le distanze con Franco, ma la partenza per la Sicilia è sempre più vicina. E non sembra per nulla facile risolvere la situazione. Intanto Raffaele rifletterà sulla sua relazione con Ornella e su quello che Elvira rappresenta per lui.

Intanto, Chiara sarà sempre più tormentata dal ricatto di Ferri, e dovrà resistere con tutte le sue forze. Intanto Riccardo parlerà con lei di Virginia e una novità inattesa. Renato, che si è preso una bella sbornia, non ricorda nulla di quanto accaduto la sera precedente, ma Giuditta ha le idee molto chiare sul loro recente passato. E per questo vorrà vederci chiaro sul futuro.